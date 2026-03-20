Cuántos cientos de miles de seguidores perdió Emilia Mernes tras sus peleas

El ambiente del pop argentino enfrenta un terremoto digital tras el gesto de Tini Stoessel, quien el 17 de marzo dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram. Esta acción generó un impacto inmediato en las métricas de la artista: Mernes, que contaba con más de 10.100.000 seguidores, sufrió una caída de aproximadamente 100.000 usuarios en apenas tres días.

Al desplante de Tini se sumaron los unfollows de María Becerra, Tuli Acosta, Taichu y Antonela Roccuzzo, lo que alimentó rumores sobre una interna donde una de las artistas supuestamente “se hartó del caretaje” según trascendió de una conversación íntima.

Sobre los motivos del quiebre entre Becerra y Mernes, se reveló que la disputa surgió porque alguien “pidió que la bajen”, intensificando la polémica en el ambiente. Ante la fuga masiva de fans, Yanina Latorre lanzó una versión explosiva en Sálvese Quien Pueda al asegurar que “me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no solo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”.

La panelista profundizó sobre este fenómeno explicando que “acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”.