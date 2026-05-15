Los jóvenes argentinos que podrían explotar en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya no depende únicamente de los campeones del mundo de Qatar. Mientras Lionel Messi encara posiblemente su última Copa del Mundo, Lionel Scaloni empezó a darle espacio a una generación de jóvenes que llega con talento, personalidad y presente europeo. En la prelista para el Mundial 2026 aparecieron varios nombres que ilusionan y que podrían convertirse en las nuevas caras de la Albiceleste.

Uno de los que más expectativa genera es Franco Mastantuono. El ex River, de apenas 18 años, ya sumó minutos con la Selección mayor y es considerado una de las máximas joyas del fútbol mundial. Su capacidad para romper líneas, la pegada y la personalidad en partidos importantes lo pusieron rápidamente en el radar de Scaloni. Distintos medios europeos ya lo ubican como uno de los jóvenes con más proyección del torneo.

Otro apellido que entusiasma es el de Nico Paz. El mediocampista ofensivo surgido del Real Madrid encontró continuidad en Italia y ya mostró destellos con la camiseta argentina. Su visión de juego y la facilidad para asociarse lo transformaron en uno de los favoritos para ocupar un rol clave en el recambio generacional. Incluso ya convirtió goles y asistencias en partidos con la Mayor.

En ataque, Alejandro Garnacho aparece como una carta explosiva. El delantero formado en Inglaterra combina velocidad, desequilibrio y atrevimiento. Aunque todavía pelea por un lugar definitivo en la lista, Scaloni lo sigue de cerca y su perfil encaja perfecto para partidos abiertos y de alto ritmo.

Entre los juveniles que también ilusionan aparece Valentín Barco. El lateral y volante surgido de Boca ya dio el salto al fútbol europeo y su polifuncionalidad seduce al cuerpo técnico. Puede jugar por toda la banda izquierda, tiene buena técnica y una personalidad que lo convirtió rápidamente en uno de los futbolistas jóvenes más observados del país.

También asoman nombres como Claudio Echeverri, Matías Soulé y Santiago Castro, futbolistas que ya dieron el salto a Europa y que empiezan a ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico. La idea de Scaloni es mezclar experiencia con juventud para sostener la competitividad de un plantel que quiere defender el título conseguido en Qatar.

La renovación ya está en marcha y el Mundial 2026 podría ser el escenario ideal para que aparezcan nuevos ídolos. Argentina todavía mantiene la base campeona, pero detrás viene una generación que pide pista y que sueña con explotar definitivamente en la máxima cita del fútbol.