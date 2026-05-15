El presidente Javier Milei recibió este viernes en la Quinta de Olivos al jefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio de un clima de creciente tensión política y judicial por las denuncias que involucran al funcionario libertario. Desde el Gobierno aseguraron que el encuentro fue “por temas de agenda”, aunque la reunión volvió a ser leída como una señal de respaldo presidencial.

La cumbre se produjo luego de nuevas revelaciones vinculadas a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta Adorni. La Justicia analiza movimientos patrimoniales, propiedades, viajes y gastos que, según distintas denuncias, no coincidirían con los ingresos declarados por el funcionario.

Investigaciones aseguran que todavía no existe una fecha confirmada para la presentación de la declaración jurada completa de Adorni ante la Oficina Anticorrupción. El propio Milei había asegurado días atrás que el jefe de Gabinete “ya tiene todo listo” para realizar el trámite, aunque desde el entorno del funcionario insisten en que no hay plazos definidos.

Durante las últimas semanas, el caso generó incomodidad dentro del oficialismo y derivó en fuertes discusiones internas. Incluso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había pedido públicamente que Adorni presentara cuanto antes su patrimonio para despejar sospechas. El Presidente respondió defendiendo a su colaborador y acusando a sectores políticos y mediáticos de impulsar operaciones contra el Gobierno.

En paralelo, Milei evitó referirse directamente al avance judicial durante sus últimas apariciones públicas, aunque lanzó críticas contra periodistas y planteó que los comunicadores también deberían presentar declaraciones patrimoniales. “Me gustaría que sean personas políticamente expuestas y presenten su patrimonio”, sostuvo el mandatario.

La investigación sobre Adorni se intensificó tras diversas publicaciones periodísticas que pusieron bajo la lupa viajes internacionales, gastos personales y adquisiciones inmobiliarias atribuidas al funcionario y su entorno familiar. Entre los puntos observados aparecen vuelos privados, propiedades en barrios cerrados y operaciones inmobiliarias que actualmente son materia de análisis judicial.

Pese a la presión política y mediática, en la Casa Rosada descartan por ahora cualquier posibilidad de salida del jefe de Gabinete. Según trascendió, Milei dejó en claro ante ministros y colaboradores que no piensa desplazar a Adorni y que sostendrá públicamente a los funcionarios que considere injustamente cuestionados.