Demichelis podría ir a a cárcel por estafa y Evangelina Anderson habló

La vida de Martín Demichelis enfrenta un fuerte sacudón judicial tras ser formalmente imputado en una causa que investiga una presunta estafa inmobiliaria millonaria. El conflicto, que salió a la luz pública a mediados de 2025, gira en torno a la falta de entrega de departamentos en un edificio de Villa Urquiza, un proyecto que comenzó en 2018 y que dejó a numerosos compradores en una situación desesperante, entre ellos al actor Luciano Castro.

La gravedad de las acusaciones incluye figuras penales como asociación ilícita, administración fraudulenta y defraudación fiduciaria. Respecto al avance del expediente, el periodista Luis Bremer detalló en el programa A La Tarde que "se imputó formalmente, entre otros, a Martín Demichelis y a una persona llamada Héctor Osvaldo Paternó, el dueño del terreno donde se construyó el edificio en Villa Urquiza, cuyos departamentos nunca se entregaron, que sería el tío de Evangelina. Pidieron embargo preventivo e inhibición general de bienes".

Sobre la operatoria detrás de este escándalo, Pepe Ochoa aportó claridad en LAM al explicar que "la empresa empezó a crear fideicomisos y buscar espacios para levantar edificios y vender departamentos. Hicieron un fideicomiso, vendieron todos los departamentos, pero nunca los entregaron. Al día de hoy la gente reclama y no hay respuestas".

En tanto, Angie Balbiani sumó datos sobre las millonarias pérdidas económicas al señalar que "hay posturas encontradas: por un lado, hay quienes dicen que Demichelis era socio y que el terreno habría sido del padre de Evangelina. Del lado de Demichelis sostienen: 'A nosotros nos estafaron también'. Siete millones de dólares".

Evangelina Anderson, quien transita su separación del exfutbolista, intentó mantenerse al margen del proceso legal, aunque la cercanía de los involucrados hace que el tema la roce inevitablemente.

En sus primeras declaraciones sobre el caso, la modelo se mostró tajante: "Tienen que tener cuidado con las cosas que dicen porque meten personas, y no pueden ensuciar así a la gente". No obstante, ante la insistencia de la prensa, su postura se volvió más distante y recientemente afirmó "pregúntenle a él porque yo estoy separada, no tengo nada que ver".

A pesar de su deseo de despegarse del conflicto, Anderson no dudó en defender la posición de su entorno familiar. "Es todo mentira, nos estafaron a nosotros, yo no tengo nada que decir, la Justicia actuará", aseguró ante las cámaras de televisión.

Finalmente, consultada sobre los pormenores técnicos de la imputación y el embargo, la modelo aclaró que prefiere que la verdad surja de las pericias: "Averigüen todo, no estoy muy empapada para hablar del tema. Sé que no estafaron y ahora está este problema". La evolución de esta causa penal podría ser determinante en la futura división de bienes de la expareja.