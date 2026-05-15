El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya encendió sus primeras alarmas, y no precisamente por cuestiones futbolísticas. Un riguroso estudio científico elaborado por el prestigioso grupo World Weather Attribution (WWA) advirtió que las temperaturas extremas del verano norteamericano representan una seria amenaza para la salud de los jugadores y de los hinchas.

De acuerdo con la investigación, uno de cada cuatro partidos del torneo (alrededor del 25% de los 104 encuentros programados) podría disputarse bajo condiciones térmicas consideradas de "alto riesgo". El dato genera especial preocupación en el búnker de la Selección Argentina, ya que Kansas City, la sede fijada para el debut del equipo nacional, figura entre las ciudades más expuestas y comprometidas por el clima.

El debut a salvo, pero con la guardia alta

La Scaloneta iniciará la defensa del título el próximo 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. Si bien esta ciudad está señalada en el informe por sus picos de calor y humedad, el encuentro de la Albiceleste no correría peligro directo debido a que comenzará a las 20 (hora local), un horario donde el impacto de la radiación solar disminuye considerablemente.

Para elaborar el reporte, los científicos utilizaron el índice WBGT, que mide el estrés térmico en el cuerpo humano combinando temperatura, humedad ambiental y radiación. Las sedes más críticas son aquellas con estadios abiertos y sin sistemas de refrigeración integral, una lista que lideran Miami, Kansas City, Nueva York y Filadelfia.

El alivio tecnológico de Dallas

La realidad del seleccionado argentino cambiará por completo para el resto de la fase de grupos. Los dirigidos por Lionel Scaloni se mudarán al imponente AT&T Stadium de Dallas para enfrentar a Austria (22 de junio) y a Jordania (27 de junio).

A diferencia del escenario de Kansas, la casa de los Dallas Cowboys ofrece garantías totales frente a la ola de calor gracias a su infraestructura de última generación, que incluye un techo retráctil y un sistema integral de aire acondicionado.

Exigencias y cambios en el juego

Desde FIFPRO (el sindicato internacional de futbolistas) ya adelantaron que las medidas tradicionales de la FIFA, como las pausas de hidratación y zonas refrigeradas, podrían quedarse cortas. El organismo gremial exige suspender de forma directa los partidos si el índice WBGT supera los 28 grados.

“La investigación demuestra que el cambio climático tiene un efecto real sobre la organización de los Mundiales”, explicó Friederike Otto, profesora del Imperial College de Londres.

Por su parte, los preparadores físicos advierten que el factor climático obligará a un planteo táctico diferente. Con temperaturas extremas, se prevé un Mundial con partidos “más conservadores”, donde los equipos deberán regular al máximo las cargas y el desgaste físico para evitar golpes de calor en pleno campo de juego.