Argentina se consolidó como el principal consumidor de huevos per cápita del mundo durante 2025, con un promedio de 398 unidades por habitante al año. El dato surge del Informe Productivo 2025 elaborado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), que además reveló un crecimiento récord en la producción nacional.

Según el relevamiento, durante el último año se produjeron 18.970 millones de huevos en todo el país, lo que representa un incremento interanual del 8,82%. La magnitud del crecimiento queda reflejada en otro indicador: en la Argentina actualmente se producen más de 530 huevos por segundo.

El aumento del consumo estuvo acompañado por una expansión del parque productivo. La cantidad de gallinas ponedoras pasó de 57,7 millones en 2024 a 62,7 millones en 2025, casi un 9% más. Desde CAPIA señalaron que el fenómeno responde a un cambio sostenido en los hábitos alimentarios, donde el huevo ganó protagonismo como una proteína económica, versátil y accesible frente al aumento del precio de la carne vacuna.

La mayor parte de la producción se destinó al mercado interno. De acuerdo con los datos del sector, las exportaciones fueron marginales frente al enorme volumen consumido localmente, con apenas 323 millones de unidades enviadas al exterior. El consumo interno creció 35 huevos por persona respecto de 2024 y permitió que el país superara a potencias históricas del rubro como México y Japón.

Sin embargo, detrás de los números récord aparece una preocupación creciente dentro de la industria avícola. La fuerte expansión de la oferta provocó una caída significativa del precio que reciben los productores, situación que afecta la rentabilidad de muchas granjas. Desde el sector advierten que la baja todavía no se refleja con la misma intensidad en las góndolas y comercios minoristas.

El presidente de CAPIA, Juan Kútulas, explicó que el sector atraviesa un escenario complejo debido a la sobreproducción, el aumento de costos y la escasa capacidad exportadora. También mencionó otros factores que presionan sobre el mercado, como el contrabando y el ingreso de nuevos actores productivos.

Pese a ese panorama, la industria mantiene expectativas de crecimiento. Desde la cámara empresaria sostienen que todavía existe margen para aumentar el consumo interno y consideran que el huevo seguirá consolidándose como una de las proteínas animales más elegidas por los argentinos.