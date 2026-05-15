García Moritán reveló qué mujer fue su refugio tras separarse de Pampita

Roberto García Moritán abrió su corazón durante una charla en el estudio de Border frente a su exmujer, Milagros Brito. En este encuentro, el empresario gastronómico decidió reconocer públicamente el apoyo fundamental que recibió de su parte en medio de su separación de Pampita.

Con total sinceridad, él la miró y afirmó que "Vos para mi hoy sos mi mejor amiga". El descargo continuó con una explicación profunda sobre ese vínculo, donde resaltó que siente una gran gratitud hacia ella "Por haber siempre respondido en los momentos más difíciles de mi vida".

La relación entre ambos parece haber trascendido el pasado amoroso para transformarse en una amistad sólida basada en la admiración. Moritán destacó la personalidad de la madre de Delfina y Santino señalando que "Otra cosa que me genera mucha admiración tuya es tu forma de ser amiga. Creo que también es muy reconocido entre tus amigas tu forma de ser amiga". Esta declaración ocurre mientras el ambiente mediático aún procesa los detalles de su última ruptura amorosa y las versiones de infidelidad que circularon en su contra.

Al profundizar en el impacto que tuvo su distanciamiento más reciente, ocurrido hace menos de dos años, el protagonista de esta historia identificó quiénes fueron sus pilares fundamentales.

Según sus propias palabras, "Voy a decir algo, en el momento más difícil de mi vida, que pasó hace menos de dos años, yo reconozco en dos personas que me hayan defendido de forma incondicional".

Sin dudarlo, Roberto concluyó su mensaje con una dedicatoria especial hacia Brito diciendo que "Una por ahí es más obvia, fue mi madre, y la segunda fuiste vos. Eso demuestra la calidad de madre, de persona y de amiga que sos. No solo por los años, por la confianza, los objetivos que tenemos en común, pero también por haber siempre respondido en los momentos más difíciles de mi vida".