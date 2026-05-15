La irónica respuesta de Duki tras ser denunciado por su tatuador

Mauro Lombardo, conocido mundialmente como Duki, atraviesa un momento complejo fuera de los escenarios tras la acusación pública y legal de Iván de Quilmes. El tatuador sostiene que el artista utilizó sin permiso ni pago de derechos las alitas que diseñó originalmente para el rostro del músico. Según el denunciante, este dibujo comenzó a aparecer en diversas campañas y merchandising oficial sin que mediara una autorización formal.

La tensión aumentó cuando Iván reveló capturas de conversaciones privadas donde el referente de la música urbana parecía reconocer el conflicto. En esos mensajes, la respuesta inicial del cantante fue que "Mi equipo se va a comunicar con vos". Sin embargo, el tiempo pasó y el reclamo no encontró una solución concreta, lo que derivó en que el caso continúe actualmente por la vía judicial.

Lejos de mostrarse preocupado por la repercusión del tema, el novio de Emilia Mernes decidió reaparecer en sus redes sociales con un tono cargado de sarcasmo. Primero compartió imágenes junto a un nuevo profesional del tatuaje al que calificó como una "leyenda". Luego, grabó un video refiriéndose a la ola de memes y comentarios que inundaron las plataformas digitales desde que estalló la noticia.

Frente a la cámara y con gestos distendidos, el artista lanzó que "Ya los vi a todos con los chistes de los tatuajes. No se hagan los graciosos. Están muy divertidos los chistes". Con estas palabras, el músico buscó minimizar el impacto de la denuncia mientras sus seguidores viralizaban cada una de sus historias. Aunque evitó dar precisiones sobre el aspecto económico o legal del juicio, su postura dejó en claro que prefiere enfrentar la situación con ironía mientras la justicia determina el destino de los derechos de autor de su imagen.