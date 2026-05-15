Jorge Rial confesó de cuál de sus ex sigue enamorado

A un mes de su ruptura y frente a los rumores de haber reiniciado su vida amorosa, Jorge Rial abrió su corazón para explicar qué pasó realmente con María del Mar Ramón. La relación, que parecía marchar sin indicios de crisis, terminó de forma repentina debido al reconocimiento mundial que alcanzó la escritora colombiana. Mientras ella mantiene el silencio, el periodista se refirió a este proceso en una charla donde admitió que enfrentan tiempos distintos.

Sobre este giro inesperado, el conductor detalló que "A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble. Y no podía impedírselo y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá". La distancia geográfica y los compromisos familiares de Rial en Argentina pusieron sobre la balanza cómo seguir y volvieron imposible la convivencia fuera del país.

En una conversación con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Rial dejó en claro que el fin del vínculo fue analizado antes de la despedida. "Con mucho amor y dolor decidimos separarnos. Ella tiene un futuro enorme y me alegra que le vaya muy bien", remarcó con sinceridad sobre la mujer que lo acompañó en el último tiempo. A pesar de que no hubo nada fuera de lo normal más que cuestiones laborales, el periodista dejó la puerta abierta a una futura reconciliación.

Al cerrar su descargo, subrayó que "Nos amamos mucho y nos acompañamos mucho. Pero es su momento y yo no puedo cortarles las alas. Estoy orgulloso de ella". Con estas declaraciones, el conductor buscó poner claridad sobre los motivos reales de su distanciamiento y el profundo afecto que aún los une.