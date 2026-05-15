En Estados Unidos comenzó a crecer la preocupación por el desgaste de la imagen pública del presidente Javier Milei y el impacto político que podría tener sobre la estabilidad de su gobierno. Según reveló MDZ, distintos sectores vinculados a la administración norteamericana observan con atención el escenario político argentino tras las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y el protagonismo creciente del vocero presidencial Manuel Adorni.

La inquietud se intensificó luego de distintos estudios de opinión que reflejan una caída en la imagen del Presidente y un aumento del desgaste social frente al ajuste económico. En Washington consideran que Milei continúa siendo un aliado estratégico para la región, especialmente por su alineamiento con Estados Unidos e Israel, pero advierten señales de fragilidad política que podrían afectar la continuidad de su programa económico.

Uno de los factores que generó mayor atención fue el resultado electoral en la Ciudad de Buenos Aires y el rol de Manuel Adorni como figura central de la campaña libertaria. El desempeño del vocero presidencial despertó interpretaciones diversas dentro del oficialismo y también en ámbitos diplomáticos extranjeros, donde observan una creciente personalización del poder alrededor del círculo más cercano al mandatario.

Analistas aseguran que sectores financieros y políticos norteamericanos valoran los avances del Gobierno en materia fiscal y de desregulación económica, pero muestran preocupación por el nivel de conflictividad social, el deterioro del consumo y la tensión permanente con gobernadores, sindicatos y parte del Congreso.

En paralelo, también observan con cautela el estilo confrontativo del Presidente y su impacto en la gobernabilidad. Funcionarios y consultores estadounidenses consideran que la construcción política de Milei todavía depende fuertemente de su imagen personal y de la capacidad de sostener apoyo social frente a las medidas de ajuste implementadas desde el inicio de su gestión.

El artículo sostiene además que existe inquietud por la falta de cuadros políticos propios dentro de La Libertad Avanza y por la concentración de decisiones en un núcleo reducido de funcionarios. En ese contexto, el crecimiento de figuras mediáticas como Adorni aparece como una señal de reconfiguración interna del oficialismo.

Pese a las señales de alarma, desde Estados Unidos continúan respaldando el rumbo económico del Gobierno argentino y mantienen expectativas sobre la evolución de las reformas estructurales impulsadas por la Casa Rosada. Sin embargo, la mirada externa comienza a incorporar un factor político que hasta hace pocos meses parecía secundario: la capacidad de Milei para sostener capital político en medio del ajuste.