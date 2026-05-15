Una tragedia sacudió a Jáchal durante la mañana de este viernes, luego de que un hombre perdiera la vida en un violento accidente de tránsito ocurrido en la zona de Pampa del Chañar. Fuentes policiales confirmaron que la víctima fue identificada como Carlos Páez, un vecino del departamento que murió en el acto tras impactar con su vehículo contra un árbol.

El siniestro ocurrió cerca de las 7 sobre calle Varas, en un sector rural del departamento. Según indicaron desde la Policía, Páez circulaba solo a bordo de un Fiat Palio blanco cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, perdió el control del vehículo y terminó chocando de frente contra un árbol ubicado al costado del camino.

“El impacto fue de gran violencia y cuando el personal llegó al lugar constató que el conductor ya había fallecido”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.

La escena generó conmoción entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona a esa hora de la mañana. El vehículo quedó con severos daños en la parte delantera y las pericias se realizaron durante varias horas.

Qué dijeron desde la Policía

El comisario Fernando Villalba, jefe de la Comisaría 21ª, explicó que el aviso ingresó minutos después de las 7. “Se trabajó de inmediato con personal policial, Criminalística y Fiscalía para preservar el lugar y avanzar con las pericias correspondientes”, sostuvo.

Además, el jefe policial indicó que todavía intentan determinar qué provocó que el conductor se saliera del camino. “Por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Todo será materia de análisis técnico y pericial”, expresó.

La investigación quedó a cargo del fiscal Sohar Aballay, quien encabeza las actuaciones judiciales para reconstruir la mecánica del hecho.

Fuentes judiciales señalaron que las pericias accidentológicas serán claves para establecer si hubo una falla mecánica, exceso de velocidad o alguna otra circunstancia que haya desencadenado el choque fatal.