En un hito destacado para la medicina pediátrica argentina, el Hospital de Pediatría Garrahan concretó cuatro trasplantes de órganos en apenas 34 horas. Estos procedimientos incluyeron dos trasplantes de hígado, un corazón y un riñón, realizados en pacientes que tenían entre seis meses y 16 años y que estaban en lista de espera del Incucai.

Estos cuatro trasplantes forman parte de los 1.782 procedimientos realizados en Argentina durante 2025, en un contexto donde 7.338 personas esperan un trasplante para salvar sus vidas. La rápida coordinación del equipo médico, junto con la tecnología avanzada y la generosidad de los donantes, fueron fundamentales para que estas intervenciones se concretaran entre el viernes y el sábado pasados.

El primer trasplante comenzó a las 8:18 del viernes, cuando una bebé de seis meses recibió un hígado procedente de un donante vivo relacionado. La cirugía, liderada por Esteban Halac y un equipo de aproximadamente 25 especialistas, atendió una atresia de vías biliares, una condición que requiere reemplazo inmediato del órgano afectado. El órgano fue obtenido en el Hospital Argerich, donde otro equipo intervino previamente para la donación.

La madrugada del sábado se llevó a cabo un segundo trasplante hepático en un adolescente de 16 años, con un órgano proveniente de un donante cadavérico. Iniciado a las 2:43 y finalizado después del mediodía, este trasplante fue el número 50 del año para el Garrahan, superando las 40 operaciones hepáticas realizadas durante todo 2024. Marcelo Dip encabezó este procedimiento, que evidencia el crecimiento sostenido en la capacidad del hospital para responder a casos complejos.

Sobre la operatividad del hospital, Esteban Halac destacó: “Nosotros contamos con un equipo operativo las 24 horas, los siete días de la semana. Eso facilita que un trasplante con donante cadavérico, como en este caso, pueda realizarse. Hay muchísima gente que está dispuesta a terminar una cirugía y empezar otra generando una mayor disponibilidad operativa”.

El sábado a las 00:43 el equipo de Cirugía Cardiovascular inició un trasplante de corazón en un adolescente de 16 años con miocardiopatía dilatada. Bajo la dirección de Pablo García Delucis, la intervención duró poco más de cuatro horas y reunió especialistas de múltiples áreas. Delucis resaltó la dedicación del hospital: “Esto habla del gran trabajo que realiza el hospital, de la labor y disponibilidad diaria de un equipo para hacer este tipo de intervenciones en cualquier momento del día, las 24 horas del día y los 365 días del año.”

Por la tarde del sábado, el equipo de Trasplante Renal realizó una cirugía en un paciente de 11 años que presentaba uropatía compleja agravada por síndrome urémico hemolítico. La operación, que duró cuatro horas, contó con la participación de cinco cirujanos y un nefrólogo.

La directora de Atención Pediátrica del Garrahan, Natalia Pabón, atribuyó el éxito de estos procedimientos a la combinación del altruismo de los donantes, la experiencia consolidada de los equipos médicos y la disponibilidad inmediata de recursos humanos especializados. “La capacidad de llevar adelante cuatro trasplantes en poco más de 34 horas obedece primero a la donación -sin el altruismo y la solidaridad de las personas esto no sería posible-, a la conformación de equipos sólidos con alta experiencia, y a la disponibilidad del recurso humano para dar respuesta inmediata y realizar los operativos”, afirmó.

Además, Pabón subrayó el compromiso del hospital con la salud pediátrica de alta complejidad: “Nada nos enorgullece más que poder cumplir con la misión de nuestro Hospital que es dar respuesta a las necesidades de alta complejidad en salud y brindar la mejor calidad de tratamientos a niños con enfermedades graves”.

Estos cuatro trasplantes en 34 horas consolidan al Hospital Garrahan como referente nacional en intervenciones pediátricas de alta complejidad, donde la organización eficiente, la tecnología avanzada y la dedicación del personal médico son claves para salvar vidas.