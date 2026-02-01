Las intensas lluvias que afectaron a San Juan durante el último fin de semana dejaron calles anegadas y complicaciones en distintos puntos de la provincia. En ese contexto, una situación ocurrida en Pocito se volvió viral en redes sociales.

El episodio tuvo lugar en el Barrio Las Pampas, donde varios sectores quedaron cubiertos por el agua tras el temporal. Allí, un joven decidió registrar un video en un espacio público completamente inundado y se metió al agua como si se tratara de una piscina.

En las imágenes, que comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, se lo escucha decir: “Para toda la gente de Pocito, tómenlo con calma, hay que disfrutar”, mientras se sumerge en el agua acumulada en el lugar.

El registro se difundió en pocas horas y generó una amplia repercusión. Mientras algunos usuarios reaccionaron con humor y comentarios irónicos, otros cuestionaron la actitud por considerar que minimiza una situación que provocó inconvenientes y daños materiales en distintos sectores del departamento y de la provincia.

El temporal provocó anegamientos en barrios y calles, además de complicaciones en la circulación y en el normal desarrollo de actividades, en una jornada marcada por la persistencia de las lluvias.