Zonda fue uno de los departamentos más afectados de San Juan en los últimos días por las intensas lluvias y la crecida de cauces. Este domingo, tras un nuevo episodio de precipitaciones, volvieron a registrarse complicaciones en distintos puntos de la localidad, con calles anegadas, arrastre de sedimentos y árboles caídos que impactaron en la circulación y el acceso a la zona.

Según pudo constatar DIARIO HUARPE, las lluvias registradas durante la noche volvieron a afectar distintos sectores del departamento Zonda. La zona comprendida entre Puente Blanco y el restaurante La Coqueta presentó acumulación de barro sobre la carpeta asfáltica, lo que obligó a circular con extrema precaución. Además, se registraron postes caídos y troncos secos sobre la calzada, producto del arrastre de agua y sedimentos.

Publicidad

Las calles del departamento quedaron con barro tras el temporal. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Desde el Ministerio de Infraestructura informaron que la Ruta Provincial 12 presentó sectores comprometidos debido al material acumulado sobre la calzada, lo que obligó a restringir el acceso y a desplegar operativos de limpieza. Por ese motivo, el ingreso a Zonda quedó habilitado de manera provisoria únicamente por la Ruta Provincial 60, a través del departamento de Ullum.

El agua impide el acceso a viviendas y otros sectores debido al barro acumulado en las entradas. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Según precisó la Dirección Provincial de Vialidad, las cuadrillas trabajan en distintos puntos del trazado para retirar barro, piedras y sedimentos arrastrados por la creciente. Uno de los sectores más afectados se registró en el área del Jardín de los Poetas, con ingreso por avenida Ignacio de la Roza, donde el material acumulado sobre el puente dificultó la circulación.

Publicidad

Zonda fue uno de los departamentos más afectados por las intensas lluvias de los últimos días. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Situaciones similares se detectaron en el tramo comprendido entre Puente Blanco y calle Las Moras, así como en calle Las Moras desde Ruta 12 hasta San Martín, donde los equipos continúan con tareas de despeje para recuperar la transitabilidad.

Distintos lugares de Zonda sufrieron inundaciones. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Zonda continúa con consecuencias visibles tras el temporal, con calles afectadas por barro, arrastre de sedimentos y postes y troncos caídos.