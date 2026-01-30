La polémica por la presunta estafa de la empresa Branka Motors a más de 200 damnificados tuvo este viernes una audiencia conciliatoria en la Dirección de Defensa al Consumidor. Tras la reunión, la directora del organismo, Fabiana Carrizo, habló con los afectados en la puerta del Centro Cívico y adelantó que se aplicarán sanciones millonarias si no hay un acuerdo favorable para los consumidores. La empresa acusada tiene una semana para presentar una propuesta.

Fabiana Carrizo aseguró que no se aceptarán devoluciones parciales ni demoras.

Carrizo informó que se firmó un acta acuerdo que fija una nueva audiencia para el viernes 6 de febrero, en la que la empresa deberá presentar una propuesta concreta con fechas de entrega de las motos o devolución del dinero. “El día 6 voy a traer la propuesta para poder entregar. Ellos dicen que tienen la voluntad de resolver el problema de la gente”, expresó la funcionaria frente a los afectados.

Según detalló, durante la audiencia el abogado de Branka Motors manifestó la intención de solucionar los reclamos. “Se ha presentado el representante legal de parte de ellos a decirles que quieren solucionar el problema y hacer las entregas a cada uno de ustedes”, señaló Carrizo, al tiempo que aclaró que el acta firmada quedó a disposición de los damnificados para su difusión.

Defensa del Consumidor fijó un plazo para presentar una solución a los damnificados.

La titular de Defensa del Consumidor fue enfática al advertir que, si la empresa no cumple con lo acordado, se aplicarán sanciones. “Si no traen esa información directamente, nosotros aplicaremos lo que nos dice la ley, que es la multa”, sostuvo. Y agregó: “La propuesta que deben traer es clara: fechas de entrega, con fecha exacta”.

Carrizo también explicó que se analizará caso por caso, respetando lo denunciado por cada consumidor. “Si pagaste $1.300.000, tienen que devolver lo que corresponde, ni menos ni más”, afirmó. En ese sentido, remarcó la importancia de que los damnificados formalicen la denuncia con pruebas para que el organismo pueda actuar.

En cuanto a quienes ya recibieron la moto, pero no cuentan con la documentación necesaria, la funcionaria anunció que se avanzó en una solución. “Tenemos ya resuelto con algunas agencias oficiales la entrega de la documentación para que puedan patentar”, indicó, e invitó a esos consumidores a acercarse para regularizar su situación.

Finalmente, Carrizo recordó que la vía de Defensa del Consumidor es administrativa y conciliatoria, aunque no descartó otras instancias si no hay acuerdo. “Roguemos a Dios que sea conciliatoria y que ustedes se puedan llevar lo que vienen a buscar. Si no, la justicia actuará de otra forma, como corresponde”, cerró.

El acta