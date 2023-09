Mitad de semana o mercurio retrógrado no perdonó y esta vez la billetera virtual Mercado Pago dejó de funcionar en todo el país. Los usuarios notaron que la aplicación no respondía y no pudieron realizar sus compras con el celular.

Hasta el momento, el sistema sigue caído y en los negocios no pueden recibir Mercado Pago porque no se efectúan las transferencias. Si el local cuenta con un posnet y tenés la tarjeta física de la aplicación, posiblemente puedas efectuar la compra.

El servidor lleva más de una hora caído y se hace notar entre la gente. Esto pasa porque en los últimos años, Mercado Pago es la billetera virtual más utilizada y la mayor parte de la población que cuenta con un teléfono celular, utiliza y paga sus cosas con mercado pago.

