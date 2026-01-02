En la mañana del 31 de diciembre, la policía localizó un Mercedes Benz modelo C220 completamente destruido por el fuego en el departamento Zonda. El vehículo fue encontrado en una zona de difícil acceso, siguiendo una huella en las cercanías de calle Las Moras y Ruta Interlagos.

El rodado pertenecía a Jesús Arévalo Carrasco, de 73 años, un sanjuanino que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carrasco había llegado a la provincia el 27 de diciembre para visitar familiares y se alojaba en la vivienda de unos amigos. Según la denuncia realizada el 30 de diciembre, el robo ocurrió el día previo en Rivadavia, específicamente en el cruce de avenida Benavidez y Rastreador Calivar.

Tras el hallazgo, el personal policial verificó la patente y confirmó que se trataba del auto sustraído. En cuanto a las circunstancias del robo, el propio damnificado reconoció ante las autoridades que "había dejado la llave colocada en el tambor de arranque", lo cual facilitó el accionar de los delincuentes. Por el momento, la investigación continúa abierta para identificar a los autores del hecho y esclarecer los motivos del incendio.