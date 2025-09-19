Delfina Dibella y Mateo Kalejman, dos jóvenes ciclistas de San Juan, serán parte del equipo argentino que competirá en la 50ª Copa Mundial de Ciclismo de Ruta, que se disputará en Kigali, Ruanda, entre el 21 y el 28 de septiembre de 2025. Dibella, de 19 años, hará su debut mundialista en la categoría Sub 23, luego de haber competido en el Mundial Junior de 2024 en Zúrich. La ciclista sanjuanina participará en las pruebas de contrarreloj individual y en pelotón. Por su parte, Mateo Kalejman, actual campeón panamericano en la especialidad, también competirá en la contrarreloj individual Sub 23.

Detalles de la participación de los sanjuaninos

El cronograma de las carreras de los ciclistas sanjuaninos es el siguiente: el lunes 22 de septiembre, Delfina Dibella competirá en la contrarreloj individual femenina Sub 23 (23 km) entre las 05:35 y las 07:45, mientras que Mateo Kalejman lo hará en la contrarreloj individual masculina Sub 23 (31 km) de 08:35 a 11:30. El jueves 25 de septiembre, Dibella será parte de la etapa en pelotón femenina Sub 23 (119 km) entre las 08:05 y las 11:30. Cabe aclarar que los horarios mencionados son de Argentina, y que Ruanda se encuentra 5 horas adelante respecto a nuestro país.

Además, el equipo nacional, dirigido por Omar Contreras, contará con la participación de tres ciclistas en total. Junto a Dibella y Kalejman, estará Santiago Agüero, quien competirá en la etapa en pelotón masculino Junior (119 km) el viernes 26 de septiembre, en el horario de 3 a 6.15 de la mañana de Argentina.