“Estamos debiendo parte de los sueldos desde que quedamos afuera con Rivadavia” fue lo primero que Augusto “Tato” Pérez Garro, presidente del Club Sportivo Desamparados, dijo a DIARIO HUARPE tras la consulta de la problemática.

Este medio habló con el presidente del club, luego de que referentes del plantel hicieran llegar el reclamo a DIARIO HUARPE, en el cual, mostraron su preocupación, ya que se les adeuda un mes y algunos días. Además, contaron que una de las respuestas que han recibido de la dirigencia es que principalmente no se clasificaron para la segunda instancia del Torneo Regional Amateur y que esperaban un ingreso en la recaudación que nunca llegó por quedar eliminados en la fase de grupos, algo que causó malestar en el plantel porque es un resultado que nadie quería.

Por otro lado, los jugadores comentaron que otra dé las respuestas que recibieron es que la dirigencia estaba esperando un subsidio que no habría sido acreditado por lo que todavía no pudieron cancelar los sueldos. Motivo que fue confirmado por Pérez Garro, presidente del club, quien explicó que por el cambio de Gobierno y trabas burocráticas, la plata que debió ser depositada el pasado 15 de diciembre, todavía no está.

“Pedimos a los jugadores que tengan paciencia, el club les brindó todo y Los resultados no llegaron, ahora hay que esperar”, explicó Pérez Garro.

Por otro lado, los jugadores explicaron de que a otros integrantes del plantel les pudieron cancelar, pero menos de lo que el club debía pagarles. Sin embargo, los jugadores aceptaron debido a que tienen familias que mantener y la situación económica del país no es favorable.

“Lo que nos molesta es que no hay una respuesta clara, los dirigentes no responden o se mandan al frente entre ellos y nadie nos dice lo que está pasando”, explicó uno de los jugadores entrevistados por DIARIO HUARPE.

En este sentido y algo que para el plantel fue la gota que rebalsó el vaso, es que la dirigencia les pidió colaboración a los jugadores de primera para comprar algunas pata muslos para los chicos de la cuarta división cuando clasificaron tras vencer a Colón Júniors.

“Cómo puede ser que la dirigencia esté especulando con los sueldos del plantel y que no pueda costearles una comida a los chicos de las inferiores”, acotó uno de los jugadores.

En consecuencia, el presidente del club, confesó que habían armado un plantel pensando en que iban a llegar lejos en el Regional Amateur, pero remarcó que los resultados no llegaron y que con la recaudación de la asistencia del público en segunda instancia, hubieran alcanzado a los 8 millones de pesos.

“Nosotros no queremos quedar mal con nadie, tenemos que armar un plantel competitivo para el año que viene y queremos que lleguen jugadores para reforzar y contar con los que se quieran quedar”, concluyó el presidente.

Es por eso que el Augusto Pérez Garro, explicó que ahora están negociando la llegada del dinero y por eso pidió a los jugadores un poco de paciencia y dejó en claro que el club nunca debió nada a nadie.