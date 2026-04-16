Denunciaron por abuso sexual a uno de los narcos del barrio Manantiales

A 13 días del asalto en Rivadavia donde una banda del barrio Manantial simuló ser personal policial, el expediente sumó un elemento delicado. Una mujer presente en el domicilio durante el atraco del 2 de abril denunció haber sufrido un tocamiento indebido por parte de los delincuentes.

Si bien los investigadores aún no logran comprobar el hecho, se espera que la denuncia formal se concrete próximamente para agravar la situación de los detenidos. El grupo se movilizaba en dos vehículos, vestidos como policías, e irrumpió en una vivienda donde redujo a los ocupantes para sustraer unos $7 millones, celulares y plantas de marihuana. Durante la fuga, uno de los implicados efectuó un disparo con un arma calibre .45, cuya vaina fue hallada en el lugar.

El fiscal Miguel Ángel Gay confirmó el avance de las múltiples imputaciones y detalló sobre el grupo que "Se han constituido en banda y han ido a asaltar una casa. El hecho ha sido súper violento". Actualmente seis hombres identificados como Benjamín Rosales, Rodrigo Tantén, Alexis Colombo, Pablo Flores, Jorge Mercado y Román Núñez cumplen prisión preventiva por seis meses.

Los cargos incluyen robo agravado por uso de arma de fuego, accionar en poblado y en banda, usurpación de títulos y honores, abuso de arma y portación de arma de guerra. En el caso de Colombo, se detectó además la tenencia de arma de guerra sin documentación en su domicilio.

La policía llegó a los sospechosos en Capital mediante la geolocalización de uno de los teléfonos robados, lo que permitió el operativo con personal especializado en el edificio del barrio Manantial donde los delincuentes se atrincheraron.

Sobre el procesamiento, Gay explicó que "Han quedado todos vinculados, y ahora también se les imputará el delito por droga". Vecinos de la zona denunciaron que el departamento utilizado por la banda funcionaba como un kiosco de droga.

En medio de las indagatorias surgieron versiones de los implicados. Pablo Flores sostuvo que "solo fue a comprar droga y tuvo miedo" mientras que se registró otra declaración insólita: "Fuimos por lo que nos pertenece".

Por otra parte, la justicia federal analizará el origen del cannabis secuestrado. El dueño de la casa asaltada, identificado como Bernal, posee autorización del programa Reprocann, pero las pericias sobre los celulares serán la clave para definir si existía comercialización o uso medicinal. Aunque la cuestión de la droga se considera secundaria en esta causa, el foco judicial principal se mantiene en la violencia del robo y la presunta agresión sexual.