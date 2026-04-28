Manuel Adorni atraviesa las horas previas a una de las jornadas más importantes desde que asumió como jefe de Gabinete. Este miércoles deberá presentarse en la Cámara de Diputados para brindar su primer Informe de Gestión, en medio de un clima político atravesado por cuestionamientos opositores y expectativa dentro del oficialismo.

La sesión ya estaba prevista desde hace meses, pero adquirió otro peso luego de las revelaciones mediáticas y judiciales que colocaron al funcionario en el centro de la escena política nacional.

En las últimas semanas, Adorni evitó exposiciones públicas de alto impacto. Sin embargo, ahora deberá enfrentar un debate que desde el Gobierno anticipan como tenso y de fuerte confrontación parlamentaria. “Estoy cansado, pero no tengo nervios. Va a estar bueno lo de Diputados”, reconoció el funcionario en diálogo con personas de su entorno.

En paralelo, la Jefatura de Gabinete terminó de enviar más de 2.100 respuestas a consultas formuladas por diputados nacionales. Según explicaron desde el oficialismo, el trabajo implicó procesar cerca de 4.800 preguntas originales elevadas por los distintos bloques legislativos.

Desde el Gobierno señalaron que las respuestas se concentrarán en temas de gestión y evitarán referencias a causas judiciales o cuestiones patrimoniales vinculadas al funcionario. “Vamos a tratar de hablar sobre cuestiones de gestión, solamente. Lo demás se dirá que es un tema judicializado”, indicó una fuente cercana.

Durante los últimos días, Adorni realizó ensayos en el recinto de Diputados bajo un fuerte operativo de seguridad. Allí practicó parte de la exposición y mantuvo reuniones con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien tendrá a cargo la conducción de una sesión que el oficialismo prevé compleja.

Según anticiparon desde su entorno, el discurso tendrá una duración superior a una hora y estará enfocado en los principales ejes económicos del Gobierno nacional. “Va a ser un discurso institucional. Se va a hacer foco en logros económicos, estabilidad macroeconómica y reformas”, aseguraron colaboradores cercanos.

La sesión contará además con una presencia política poco habitual en los palcos del Congreso. Está previsto que acompañen al funcionario el presidente Javier Milei, Karina Milei, ministros nacionales y dirigentes de la primera línea libertaria.

En paralelo, el oficialismo también prevé movilización militante dentro del recinto para respaldar al jefe de Gabinete durante la exposición.

Otro de los puntos que genera expectativa es la estrategia parlamentaria diseñada por La Libertad Avanza para el momento de las preguntas. Según trascendió, los bloques opositores más duros quedaron ubicados al final del cronograma de intervenciones.

Dentro del oficialismo incluso dejaron abierta la posibilidad de que Adorni abandone la sesión si considera que existen agravios o ataques personales durante el debate. “Si se pasan de vivos se quedan sin preguntar”, deslizó un colaborador libertario sobre la estrategia prevista para el cierre de la jornada.

Mientras tanto, el funcionario mantuvo este martes una agenda reducida para enfocarse exclusivamente en la preparación de la sesión. Tras participar en una actividad junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, canceló el resto de sus compromisos para ultimar detalles de su presentación.

En la Casa Rosada admiten que el desempeño de Adorni en Diputados será seguido de cerca tanto por el oficialismo como por la oposición, en una sesión que promete convertirse en uno de los episodios políticos más observados de la semana.