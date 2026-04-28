Ante la salida inesperada de los Emiratos Árabes Unidos de la Opep, el precio del barril de petróleo crudo Brent sufrió un nuevo aumento, alcanzando los 112 dólares, en una séptima jornada consecutiva de alza. Teniendo en cuenta, que el Estrecho de Ormuz permanece cerrado y bloquea cualquier entrada de valor adicional, no deja de meter presión al mercado internacional de crudo.

Por su parte, el precio del crudo WTI se ha mantenido en 99,96 dólares por barril, mientras que el crudo Murban en 107,22 dólares el barril. Ambos presentaron aumentos de más del 3 % en esta jornada.

¿Qué es la OPEP?

La Organización de Países Exportadores de Petróleo fue fundada en 1960 por cinco países: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Su creación fue una respuesta al prolongado dominio y monopolio real de las empresas energéticas de Europa y Estados Unidos, denominadas las Siete Hermanas, en los mercados del petróleo.

Según los estatutos de la OPEP, su misión es "coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros y garantizar la estabilización de los mercados del petróleo con el fin de asegurar un suministro eficaz, económico y regular de petróleo a los consumidores, unos ingresos constantes a los productores y un rendimiento justo del capital para quienes invierten en la industria petrolera".

Salida de EAU

Emiratos Árabes Unidos ha anunciado este martes su decisión de salir de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y también de la OPEP+. El país se retirará de ambas entidades a partir de este viernes 1 de mayo.

La decisión responde a la visión estratégica y económica de la nación a largo plazo y se alinea con el desarrollo de su sector energético, incluyendo la aceleración de las inversiones en la producción nacional de energía.

Esta situación, vuelve a poner en primer plano una pregunta que en América Latina y en especial en Argentina, porque el efecto en el bolsillo es directo: qué pasará con el precio de las naftas. Aunque la noticia se origina a miles de kilómetros de la región, cualquier alteración en el equilibrio del mercado petrolero global termina repercutiendo, de una u otra manera, en los precios de los combustibles, en la inflación y en los costos de transporte.

La salida de los EAU no garantiza por sí sola nafta más barata ni más cara. Lo que sí hace es introducir más incertidumbre en un mercado extremadamente sensible a la producción, a la disciplina entre exportadores y a las expectativas de 'traders' e inversores. Para América Latina, donde conviven importadores netos de combustibles con grandes productores de crudo, el impacto puede ser desigual y, en algunos casos, contradictorio.

Eso importa porque la OPEP ha funcionado como una herramienta de coordinación de oferta para sostener o estabilizar precios. Si un productor importante abandona el esquema, el mercado puede interpretar que la organización pierde cohesión. Y cuando la percepción es que la disciplina se debilita, suele crecer la expectativa de más oferta futura y mayor volatilidad.

Si los EAU deciden aumentar la producción tras su salida, eso podría presionar a la baja el precio internacional del crudo. Pero si el anuncio genera tensiones geopolíticas, descoordinación o respuestas defensivas de otros productores, también puede generar el efecto contrario, al menos temporalmente.