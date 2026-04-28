Boca Juniors afrontará este martes una nueva prueba en la Copa Libertadores cuando visite a Cruzeiro en Belo Horizonte, con el objetivo de mantenerse en la cima de su grupo y extender su racha positiva.

El encuentro comenzará a las 21.30 de Argentina y será televisado por Telefé, Fox Sports, Disney+ y Pluto TV.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en un buen momento futbolístico y acumula 14 partidos sin derrotas. Su última caída fue el 8 de febrero ante Vélez.

Para este compromiso, el entrenador confirmó la formación titular con Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; mientras que Tomás Aranda acompañará en ofensiva a Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Además, Boca dejó afuera del banco de suplentes a Rey Domenech, Martegani, Janson y el juvenil Fernando Rodríguez.

Del otro lado, Cruzeiro también confirmó su alineación con una modificación destacada en el arco. Otávio será titular en reemplazo de Matheus Cunha. El conjunto brasileño formará con Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian; Matheus Pereira, Arroyo y Kaio Jorge.

En la previa del partido, Boca también volvió a ser noticia por el avance de las obras proyectadas para La Bombonera. El club obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para construir nuevas torres de circulación y puentes peatonales en los accesos al estadio.

El plan apunta a ampliar la capacidad hasta 80 mil espectadores en distintas etapas posteriores al Mundial 2026.

Mientras tanto, el plantel mantiene el foco puesto en el presente deportivo. Tras el cruce ante Cruzeiro, Boca deberá afrontar una seguidilla de partidos entre Copa Libertadores y el Torneo Apertura, con compromisos frente a Central Córdoba, Barcelona y Universidad Católica.

El duelo en Belo Horizonte aparece como una de las paradas más exigentes del calendario inmediato para el conjunto xeneize.