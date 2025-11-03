Un hombre fue detenido en Caucete luego de ser señalado como el autor de una amenaza de muerte con un arma blanca. El hecho había sido denunciado el 28 de octubre en la Comisaría Novena, cuando la víctima, también de sexo masculino, aseguró haber sido intimidada en las inmediaciones de la estación Pie de Palo.

A partir de la denuncia, personal de la Brigada de Investigaciones de la misma dependencia comenzó a trabajar en el caso y logró identificar al presunto agresor. Además, encontraron a un testigo que afirmó haber presenciado la situación, lo que reforzó la versión del denunciante.

Con esos elementos, este lunes se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del acusado, bajo la supervisión del fiscal Alejandro Mattar. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y el arma blanca que habría sido utilizada durante la amenaza.

El sospechoso fue identificado como Antonio Pimentel. Tras su detención, quedó alojado en sede policial a la espera de la resolución judicial correspondiente, en una causa que quedó bajo la órbita de la UFI Genérica.