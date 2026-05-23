La Municipalidad de la Ciudad de San Juan ratificó su compromiso con la puesta en valor del espacio público. En el marco del plan de trabajo semanal, el municipio dio a conocer el cronograma de limpieza y mantenimiento integral que se llevará a cabo en el sector sur del departamento, buscando garantizar entornos cuidados y seguros para el disfrute de todos los vecinos.

Las tareas se ejecutarán de manera intensiva desde el próximo lunes 25 de mayo hasta el viernes 29 de mayo. Para optimizar las labores, el personal municipal trabajará en doble turno, cubriendo tanto la mañana como la tarde, asegurando una cobertura total en los sectores asignados.

El plan de acción no solo se limita a las plazas, sino que se extiende a otros puntos neurálgicos de la zona sur. En plazas habrá Intervenciones integrales de limpieza, desmalezado y poda de mantenimiento. En boulevares y derivadores con tareas de barrido, recolección de residuos y cuidado de parquizado y en espacios verdes con refuerzo de las tareas de mantenimiento en plazas de diversos barrios del sector.

Estos operativos forman parte de la estrategia municipal para mantener la higiene urbana y fomentar la preservación de los pulmones verdes del departamento Capital. Desde la comuna solicitan a los vecinos colaborar manteniendo el orden y la limpieza de estos espacios una vez finalizadas las intervenciones.