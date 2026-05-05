Dos hombres fueron detenidos en Médano de Oro luego de un procedimiento policial que permitió recuperar una bicicleta denunciada como robada meses atrás en el departamento Rivadavia. El operativo se concretó en recorridas de prevención realizadas por efectivos de la Unidad Operativa Medanito.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle 6, entre Alfonso XIII y Vicente López y Planes, donde el personal policial observó a dos sujetos que merodearon domicilios de la zona sin poder justificar su presencia en el lugar. Ante esta situación, los uniformados procedieron a entrevistarlos e identificarlos, solicitando además la colaboración de efectivos de la Subcomisaría Médano de Oro.

Ambos individuos fueron trasladados a sede policial a los fines de establecer sus identidades y verificar la procedencia de los rodados en los que se movilizaban. Fue así que los investigadores constataron que una de las bicicletas presentaba pedido de secuestro vigente.

Según se estableció, la bicicleta marca Top Mega, modelo Sunshine, rodado 29, de color negro con letras amarillas había sido denunciada como sustraída en el mes de julio de 2025 del interior de una vivienda ubicada en el barrio Sutiaga, en jurisdicción de la Comisaría 30ª de Rivadavia.

Con estos datos, y tras consultar el sistema, los efectivos confirmaron la coincidencia con la denuncia radicada oportunamente, lo que derivó en el secuestro inmediato del rodado y en la intervención judicial correspondiente.

Por disposición del ayudante fiscal, doctor Julio Mut, se procedió a la detención del sujeto que tenía en su poder la bicicleta. El hombre quedó vinculado a una causa que investiga el origen del elemento recuperado y fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Contra la Propiedad.

En tanto, el otro individuo fue demorado a los fines de su correcta identificación, en el marco de las actuaciones preliminares. La investigación continuó para determinar posibles vinculaciones con otros hechos delictivos en la zona.