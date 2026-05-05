San Juan ya tiene su voz y su rostro para la próxima edición de Miss Universo Argentina 2026. Se trata de Guadalupe Sánchez Zito, una sanjuanina de 31 años que, más allá de la estética, llega al certamen nacional con el propósito de representar la fortaleza de la mujer de la provincia. La joven, que viajará a Buenos Aires para la noche preliminar el 23 de mayo, considera que este concurso es una plataforma para impulsar a otras mujeres a creer en sí mismas y salir de su zona de confort.

Una historia de resiliencia

El camino de Guadalupe en el modelaje comenzó a los 8 años, pero su vida dio un vuelco fundamental a los 18, cuando se convirtió en madre de Giovanni, quien hoy tiene 12 años. “Estuve en un momento de mi vida donde para mí era un sueño desde pequeña hasta que a los 18 años fui mamá”, relató la representante a DIARIO HUARPE sobre el momento en que debió pausar sus aspiraciones personales por la crianza. Sin embargo, la resiliencia marcó su regreso a las pasarelas dandole continuidad a sus metas.

Desde pequeña, sus sueños y metas fueron bien claras. (Gentileza)mour y

Hace un año, Guadalupe enfrentó uno de los desafíos más duros de su vida tras el fallecimiento del padre de su hijo. “Ahí conocí una depresión muy intensa de esas que no se ven, pero se pueden sentir en cada parte del alma. Y fue eso, levantarme y alzar la voz y representar a cada mujer sanjuanina, decirle que después de cada caída pueden hacer una mujer más fuerte”, confesó con emoción.

El nuevo paradigma de Miss Universo

Para la candidata, el certamen ha evolucionado y hoy valora la trayectoria de vida por sobre la perfección física. “Hoy en día el miss no busca la cara más perfecta ni el cuerpo más lindo, sino más bien una mujer que tenga historia y que impulse a otra a salir de su zona de confort, a creer en sí misma”, explicó Sánchez Zito. En este sentido, destacó que ser madre joven no fue un obstáculo para seguir sus metas:

“Ser mamá tan joven nunca impidió que yo fuera tras mi sueño, siempre he ido y he buscado evolucionar”.

Su hijo, Giovanni con tan solo 12 años juega en el Club Atlético San Telmo, apoyado por su mamá. (Gentileza)

Actualmente, Guadalupe mantiene una agenda cargada de actividades, ya que trabaja y estudia psicología social, al mismo tiempo que se prepara intensamente con profesores de oratoria y pasarela para la gala final.

Cómo apoyar a la representante sanjuanina

La gran final se llevará a cabo el 25 de mayo en el Teatro Metropolitano de Buenos Aires. Para avanzar en la competencia, la sanjuanina necesita el apoyo del público a través de una votación virtual que se realiza mediante una aplicación móvil.

“Les pido a todos los sanjuaninos y sanjuaninas que por favor, no les lleva mucho tiempo poder apoyarme porque el voto virtual, es es lo que me va a ayudar para la final”, solicitó Guadalupe.

Los interesados deben descargar la plataforma “Moa Argentina” desde Google Play Store y buscar la opción de votación marcada con una estrella. La competencia se podrá seguir en vivo a través de Telemundo Internacional y el canal oficial de YouTube de Miss Universo Argentina.