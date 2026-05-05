La Dirección de Protección Civil advirtió por la llegada de viento Zonda durante la tarde y noche de este miércoles 6 de mayo y la madrugada del jueves 7 en distintos sectores de San Juan.

Según el informe oficial, el fenómeno afectará principalmente zonas de Precordillera de Calingasta y los departamentos Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

El organismo emitió alerta naranja para las áreas donde se esperan las condiciones más intensas. Allí, el viento podría alcanzar velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 80 km/h.

Además, se indicó que el fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad.

En paralelo, también rige una alerta amarilla para otros sectores, donde el viento Zonda se presentaría con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Ante este escenario, Protección Civil difundió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y complicaciones durante las horas de mayor intensidad del viento.

Entre las medidas sugeridas se encuentra asegurar puertas y ventanas, evitar permanecer debajo de árboles o carteles, conducir con precaución y mantener siempre luces bajas encendidas. También recomendaron tener linternas cargadas ante posibles cortes de energía.

El organismo provincial remarcó además que existe un alto riesgo de incendios forestales debido a la combinación de sequedad y fuertes ráfagas.

Por ese motivo, pidieron evitar arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación, no realizar fogatas ni quemar basura o pastizales, práctica que se encuentra prohibida por ley.

Protección Civil recordó que cualquier persona que observe humo o focos de incendio debe comunicarse de inmediato con Bomberos o denunciar la situación al 911.

Los números habilitados para emergencias son el 911 y el 103 de Protección Civil.