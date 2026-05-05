El merendero está ubicado en el Barrio Raúl Gómez a 8 kilómetros de Caucete, en una zona rural de San Juan. Bajo el nombre "De todo corazón", el espacio asiste a más de 50 niños de la zona que se encuentran en situación de vulnerabilidad. DIARIO HUARPE dialogó con Celina Alarcón, colaboradora directa de la institución, quien detalló la urgente necesidad de recursos para sostener la actividad.

"Es de lo que se va recolectando mes a mes para que los niños, que realmente son muy humildes, no se queden sin leche. Muchos tienen como única merienda o comida del día fideos y una taza de té", explicó Alarcón sobre la realidad del sector. El merendero funciona sin ningún tipo de subsidio o monto fijo, manteniéndose exclusivamente a través de donaciones.

Lo que más se necesita

Para que Sandra, la encargada, y sus colaboradoras puedan preparar la merienda, se solicitan productos básicos. "Pedimos lo que es leche, cacao, azúcar y harina, porque ahí mismo Sandra les hace el pan y las semitas. Todo lo amasan ellas", detalló Celina. Además de alimentos como aceite y galletas, actualmente se realiza una colecta de invierno de ropa e indumentaria de abrigo como camperas, pantalones y buzos.

La periodicidad de la merienda depende directamente de lo recaudado. "Puede ser dos veces a la semana o solo los días sábados, depende de las donaciones que recibimos y cómo las administran", señaló la colaboradora. En ocasiones, si cuentan con donaciones de carne y fideos, también logran brindar almuerzos los fines de semana.

Cómo colaborar

Las donaciones se reciben en la ciudad de San Juan para luego ser trasladadas hacia el departamento del Este. Celina Alarcón recibe las colaboraciones en su local comercial hasta el 14 de mayo, para realizar la entrega el fin de semana del 15 y 16 de mayo.

"Es una gratificación muy grande poder ayudar y brindarse a los demás. Invito siempre a que la gente participe con alimentos o dinero que va destinado 100% a los chicos", concluyó Alarcón.

Dato

Las donaciones se pueden entregar en el Local de "Matilda y Positivo", ubicado en Calle Caseros 641 Sur (entre 9 de Julio y General Paz), Capital. También se pueden comunicar al: 2644471678 / 2645096626.