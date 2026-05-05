El presidente del bloque justicialista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Quiroga Moyano, reclamó la apertura de una mesa de diálogo con el Gobierno provincial para abordar la situación económica que atraviesan los municipios, a la que calificó como “crítica”, especialmente en los departamentos del interior. El planteo se da en medio de la polémica por la intención del PJ de que el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) se incorpore directamente a la masa coparticipable que reciben las intendencias. La propuesta generó cuestionamientos desde el oficialismo.

“Se ha polemizado algo que nosotros veníamos planteando hace tiempo: la necesidad de un diálogo con el Gobierno de la provincia para buscarle una salida económica y social a los municipios, sobre todo en el interior, donde la situación es cada vez más difícil”, afirmó Quiroga Moyano en Amanecer FM.

En ese marco, el legislador explicó que ya solicitaron una audiencia con el Gobernador, pero que el pedido no prosperó. “Se nos informó que no nos iba a recibir y que podíamos dialogar con el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez. Aún no hemos tenido esa reunión, seguimos esperando una respuesta”, señaló.

Según detalló, el objetivo es analizar mecanismos que permitan a los municipios acceder a los recursos con mayor rapidez. En particular, trascendió que el peronismo propone que el Fodere se distribuya de manera automática para evitar demoras que, aseguran, afectan la capacidad de respuesta de las comunas.

“Hoy los fondos llegan con mucho atraso. Hay casos en los que recién se está cobrando dinero correspondiente al año pasado, con todo el impacto inflacionario que eso implica. Lo que antes alcanzaba para cinco cuadras, ahora alcanza para tres o cuatro”, graficó.

Para el dirigente justicialista, la problemática excede lo financiero y tiene un fuerte impacto social. “La gente la está pasando mal. No llega a fin de mes, ni siquiera a mitad de mes. Y cuando eso ocurre, ¿a dónde va? Va al municipio. El primer mostrador es la intendencia”, sostuvo.

En ese contexto, remarcó que las demandas sociales aumentaron de manera sostenida y presionan sobre las cuentas municipales. “Hoy los municipios están asistiendo con alimentos, medicamentos y soluciones urgentes. Incluso hemos tenido meses sin poder entregar módulos alimentarios por cuestiones administrativas, y eso agrava la situación”, advirtió.

Quiroga Moyano también defendió la gestión de los intendentes frente a críticas del oficialismo. “Hay funcionarios que opinan sin haber estado nunca al frente de un municipio. Los invito a recorrerlos y ver la realidad. Nosotros estamos dispuestos a mostrar los números, como siempre lo hacemos ante el Tribunal de Cuentas”, afirmó.

Además, insistió en la necesidad de evitar confrontaciones políticas y avanzar en consensos. “No queremos impulsar un proyecto que después sea vetado. Buscamos soluciones reales. En este contexto de crisis no sirve generar más tensiones”, planteó.

Finalmente, el legislador reiteró el pedido de apertura al diálogo y subrayó que el objetivo es fortalecer a los municipios para que puedan responder a las demandas más urgentes. “No se trata de quitarle recursos a la Provincia, sino de mejorar la forma en que se distribuyen para que lleguen a tiempo y se puedan atender las necesidades de la gente”, concluyó.