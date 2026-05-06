Un rápido accionar policial permitió esclarecer un robo ocurrido en el Club Libertad Juvenil y culminó con la detención del presunto autor, un sujeto conocido en el ámbito delictivo local. Además, los efectivos lograron recuperar la totalidad de los elementos sustraídos del interior de la institución.

El hecho fue denunciado este martes 5 de mayo, cuando el utilero del club advirtió la faltante de indumentaria deportiva, pelotas, herramientas y un parlante. Según consta en la denuncia radicada en sede de Comisaría 31ª de Las Chacritas, desconocidos habían ingresado al predio y sustraído diversos objetos de uso cotidiano para las actividades deportivas.

A partir de la intervención policial, se iniciaron tareas investigativas que incluyeron relevamientos en la zona y recolección de datos que permitieron orientar la pesquisa hacia un sospechoso con antecedentes. En pocas horas, los uniformados lograron identificar al presunto autor y establecer su posible ubicación.

Entre los objetos secuestrados había una amoladora y un parlante JBL.

El operativo derivó en la aprehensión de un hombre de apellido Acosta, conocido como “El Galgo”, oriundo del Loteo Municipal del departamento 9 de Julio. Durante el procedimiento, los efectivos también lograron dar con los elementos denunciados como robados.

Entre los objetos recuperados se encontraron pantalones, remeras, pelotas, herramientas y un parlante, todos pertenecientes al Club Libertad Juvenil. Posteriormente, el presidente de la institución reconoció los efectos como propios, lo que permitió incorporarlos a la causa como prueba material.

Tras la detención, el sujeto quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, que intervino en el caso y dispuso las medidas judiciales correspondientes.

Las actuaciones continuaron con el objetivo de avanzar en la causa y determinar si el detenido guarda relación con otros hechos delictivos registrados en la zona. El rápido accionar policial permitió no solo esclarecer el ilícito, sino también restituir los elementos sustraídos a la institución afectada en un corto lapso de tiempo.