La Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó las apelaciones presentadas por la defensa y dejó firme la sentencia en régimen semiabierto.

Con esta resolución, el actor recibió un nuevo revés judicial y deberá cumplir la pena bajo una modalidad que le permite salir durante el día y regresar a dormir a la cárcel.

El caso se inició en 2018, cuando Thelma Fardin denunció hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la obra “Patito Feo” en Nicaragua. Según la presentación judicial, la actriz tenía 16 años y Darthés 45 al momento de los hechos denunciados.

Tras conocerse el fallo, Fardin publicó un mensaje en sus redes sociales donde celebró la decisión judicial. “Ganamos otra vez”, escribió la actriz, quien además agradeció el acompañamiento de sus abogados, allegados y organizaciones que participaron durante el proceso.

Por su parte, Amnistía Internacional Argentina emitió un comunicado en el que calificó la resolución como “un nuevo paso decisivo” en una causa vinculada a violencia sexual. La organización sostuvo que la sentencia reafirma la importancia de investigar este tipo de delitos con perspectiva de género y señaló que los hechos y las pruebas ya habían sido valorados por la Justicia en instancias anteriores.

El recorrido judicial tuvo distintos capítulos en Brasil. En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia absolvió a Darthés, pero esa decisión fue apelada y revocada el 10 de junio de 2024, cuando la Justicia brasileña dictó la condena de seis años de prisión.

En aquella oportunidad, el fallo fue resuelto por mayoría, con dos jueces a favor de condenar al actor y uno que votó por la absolución.

La causa también fue considerada inédita por la cooperación judicial entre Nicaragua, Brasil y Argentina, cuyos Ministerios Públicos Fiscales trabajaron en conjunto durante la investigación y el proceso judicial.

Durante estos años, Thelma Fardin debió declarar en varias oportunidades y atravesó distintas pericias. La actriz estuvo acompañada por sus abogados Martín Arias Duval, Carla Junqueira y el equipo de Amnistía Internacional Argentina.

Luego de la confirmación de la condena, Fardin compartió un extenso descargo en el que agradeció el respaldo recibido durante los ocho años que duró el proceso judicial.