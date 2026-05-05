El Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem) dio a conocer el cronograma de colectas externas de sangre previstas para mayo en distintos departamentos de San Juan.

Las jornadas forman parte de la planificación del organismo para garantizar la cobertura de la demanda transfusional en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

Cronograma

Según informaron desde el Iphem, las colectas comenzaron el martes 5 de mayo en el Hospital San Roque de Jáchal, ubicado sobre Ruta Nacional 150. La actividad se desarrollaró entre las 8:30 y las 12.

El cronograma continuará el martes 12 de mayo en el Registro Civil de Capital, ubicado en Santa Fe oeste 58, de 8 a 12 horas.

Un día después, el miércoles 13, el operativo llegará al departamento Caucete. Allí la colecta se realizará en el área de Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar, sobre Diagonal Sarmiento 42.

En tanto, el jueves 14 de mayo será el turno de Albardón, con una jornada prevista en el Hospital Doctor José Giordano de 8 a 12 horas.

El viernes 15, el operativo se trasladará al Hospital Federico Cantoni, en Pocito, también en horario matutino.

El cronograma seguirá el lunes 18 de mayo en Valle Fértil, donde la colecta se desarrollará en el Salón UDAP, ubicado sobre calle Rivadavia entre Tucumán y General Acha, de 9 a 12 horas.

Además, el martes 26 de mayo habrá una nueva jornada en el Hospital San Roque de Jáchal, mientras que el viernes 29 el operativo llegará al Centro de Jubilados de Angaco, con colaboración del Hospital Doctor Rizo Esparza.

Requisitos

Desde el organismo recordaron que pueden donar personas de entre 18 y 65 años que se encuentren en buen estado de salud.

También señalaron que quienes tengan tatuajes, piercings o cirugías recientes deben esperar 12 meses antes de donar. Además, es obligatorio asistir con DNI y, en caso de haberse aplicado la vacuna contra Covid-19, esperar al menos 72 horas.

El Iphem recomendó desayunar liviano y consumir abundante líquido antes de la donación, evitando productos lácteos.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 4223571 o acercarse a la sede del Instituto Provincial de Hemoterapia, ubicada en calle Rivadavia 728 Este, en Capital.