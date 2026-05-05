Un joven de 19 años quedó vinculado a una causa por amenazas luego de que se detectara un mensaje intimidante en el interior de un establecimiento educativo, donde se advertía sobre un supuesto tiroteo previsto para el 5 de mayo. El hecho generó un operativo policial y la inmediata intervención judicial.

El episodio se registró en la Escuela Superior Sarmiento, ubicada sobre avenida Libertador antes de avenida Alem, donde personal de la División Policía Ciclista fue comisionado por el sistema Trueno Halcón tras el hallazgo de los escritos en uno de los bancos del Aula Zoom.

Según informaron fuentes policiales, la directora del establecimiento, manifestó que el mensaje fue encontrado por preceptores durante las primeras horas de la mañana. La inscripción decía: “Mañana tiroteo 05/05 no se lo pierdan”, lo que motivó la activación del protocolo correspondiente.

Ante la situación, los efectivos entrevistaron al único curso que se encontraba en el lugar, convocado a un taller. Las entrevistas se realizaron en grupos reducidos, lo que permitió avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

En ese contexto, un estudiante de 19 años reconoció haber realizado los escritos junto a otro alumno de 16 años. A partir de esa admisión, se dio intervención al sistema acusatorio para el inicio de las actuaciones judiciales.

El ayudante fiscal Ignacio Achem dispuso que el mayor de edad quede vinculado a un legajo caratulado como “Amenazas”, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación Genérica, quedando sujeto al proceso correspondiente.

Por su parte, en relación al menor de edad, se dio aviso al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. El juez interviniente, doctor Carlos Ponce, ordenó su traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Las actuaciones continuaron con el objetivo de establecer el alcance del hecho y descartar cualquier riesgo para la comunidad educativa, en el marco de los protocolos vigentes ante este tipo de situaciones.