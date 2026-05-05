En un contexto marcado por la creciente proyección internacional de la minería sanjuanina, el gobernador Marcelo Orrego mantuvo este martes por la tarde un encuentro con representantes diplomáticos de Australia y Canadá, quienes arribaron a la provincia para participar de la Expo Internacional San Juan Minera.

La reunión, de carácter protocolar, sirvió como instancia para fortalecer vínculos institucionales y explorar oportunidades de cooperación en áreas estratégicas. Junto al mandatario provincial estuvieron la ministra de Gobierno, Laura Palma, y la directora de Relaciones Internacionales, Laura Sarmiento, quienes acompañaron el diálogo con los embajadores.

Durante el intercambio, se abordaron temas vinculados al desarrollo del sector minero, la formación de recursos humanos y la articulación entre el ámbito público, privado y académico. En ese marco, el embajador de Canadá destacó su satisfacción por regresar a San Juan y remarcó que su visita no solo responde a la participación en la feria minera, sino también a una agenda de reuniones con actores locales.

Según expresó, mantuvieron encuentros con entidades como la Cámara Minera y representantes universitarios, con el objetivo de avanzar en proyectos conjuntos. En ese sentido, subrayó la importancia de promover instancias de capacitación continua como herramienta clave para garantizar un crecimiento sostenido y responsable de la actividad.

Por su parte, la embajadora europea que también formó parte de la agenda oficial valoró su segunda visita a la provincia y puso el foco en el potencial del sector. Señaló que uno de los ejes de su estadía fue interiorizarse sobre el desarrollo minero local y participar en reuniones con instituciones vinculadas a la formación técnica y profesional.

Además, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la capacitación en el ámbito minero, entendida como un pilar fundamental para acompañar el crecimiento de la actividad y asegurar estándares de sostenibilidad.

El encuentro se inscribe en una serie de actividades que posicionan a San Juan como un polo atractivo para la inversión y el intercambio internacional en materia minera. La presencia de delegaciones extranjeras en la Expo refuerza este escenario y abre nuevas posibilidades de articulación con países que cuentan con una amplia trayectoria en el sector.

Desde el Gobierno provincial destacaron la relevancia de este tipo de instancias, que permiten consolidar relaciones estratégicas y proyectar a San Juan en el mapa global de la minería, con una agenda centrada en el desarrollo sostenible y la generación de empleo calificado.