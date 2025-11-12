Dos hombres fueron detenidos en Santa Lucía luego de haber robado una puerta de una vivienda y trasladarla caminando a plena luz del día.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes, en inmediaciones de calle Chacabuco, entre Buenos Aires y Lateral de Circunvalación, donde los vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de dos sujetos que cargaban una puerta de madera.

Estos dos sujetos ingresaron a la vivienda que no tenía moradores y sustrajeron la puerta

Personal motorizado de la Departamental N°1, a cargo del agente Montiveros, logró interceptar a los sospechosos a unas tres cuadras del domicilio donde se había cometido el robo.

Los hombres, identificados como Gabriel Alejandro Pozo y Luis Alberto Olmos, no pudieron justificar la procedencia del elemento ni explicar adónde se dirigían.

La puerta quedó en sede policial para ser reconocida y restituida a su dueño.pior u

Ambos fueron detenidos y trasladados a sede policial junto con la puerta sustraída, quedando vinculados a una causa por hurto bajo el sistema de Flagrancia.