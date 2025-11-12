Policiales > En Santa Lucía
Detuvieron a dos ladrones que caminaban por la calle con una puerta robada
Por Ariel Patruceli
Dos hombres fueron detenidos en Santa Lucía luego de haber robado una puerta de una vivienda y trasladarla caminando a plena luz del día.
El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes, en inmediaciones de calle Chacabuco, entre Buenos Aires y Lateral de Circunvalación, donde los vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de dos sujetos que cargaban una puerta de madera.
Personal motorizado de la Departamental N°1, a cargo del agente Montiveros, logró interceptar a los sospechosos a unas tres cuadras del domicilio donde se había cometido el robo.
Los hombres, identificados como Gabriel Alejandro Pozo y Luis Alberto Olmos, no pudieron justificar la procedencia del elemento ni explicar adónde se dirigían.
Ambos fueron detenidos y trasladados a sede policial junto con la puerta sustraída, quedando vinculados a una causa por hurto bajo el sistema de Flagrancia.