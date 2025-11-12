Publicidad
Policiales > En Santa Lucía

Detuvieron a dos ladrones que caminaban por la calle con una puerta robada

Dos hombres fueron sorprendidos en Santa Lucía cuando caminaban por la calle con una puerta robada. Quedaron detenidos por hurto en Flagrancia.

Por Ariel Patruceli

Hace 2 horas
Los dos ladrones quedaron acusados del delito de hurto en el fuero de Flagrancia.

Dos hombres fueron detenidos en Santa Lucía luego de haber robado una puerta de una vivienda y trasladarla caminando a plena luz del día.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes, en inmediaciones de calle Chacabuco, entre Buenos Aires y Lateral de Circunvalación, donde los vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de dos sujetos que cargaban una puerta de madera.

Estos dos sujetos ingresaron a la vivienda que no tenía moradores y sustrajeron la puerta

Personal motorizado de la Departamental N°1, a cargo del agente Montiveros, logró interceptar a los sospechosos a unas tres cuadras del domicilio donde se había cometido el robo.

Los hombres, identificados como Gabriel Alejandro Pozo y Luis Alberto Olmos, no pudieron justificar la procedencia del elemento ni explicar adónde se dirigían.

La puerta quedó en sede policial para ser reconocida y restituida a su dueño.

Ambos fueron detenidos y trasladados a sede policial junto con la puerta sustraída, quedando vinculados a una causa por hurto bajo el sistema de Flagrancia.

