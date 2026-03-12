Un video confirma el viaje de Adorni a Punta del Este en avión privado

Un video obtenido por el portal elDiario.ar confirmó que Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, realizó un viaje a Punta del Este en un avión privado junto a su familia y un periodista de la TV Pública, en medio de cuestionamientos por el uso de recursos y la falta de justificación de sus gastos personales.

Las imágenes muestran al funcionario abordando una aeronave Honda Jet, matrícula LVHWA, contratada al operador Alpha Centauri, para trasladarse al carnaval de Uruguay el pasado 12 de febrero. El costo del vuelo, según pudo reconstruirse, ascendió a 10 mil dólares.

Publicidad

Un viaje con testigos y detalles llamativos

Los pasajeros transportados en el avión privado fueron Adorni, su esposa Bettina Angeletti, dos integrantes más de su familia y el periodista Marcelo Grandio, conductor del programa "Giros" que se emite por la TV Pública. Grandio, además, fue quien hospedó a la familia Adorni durante su estadía en la ciudad balnearia uruguaya.

El regreso del jefe de Gabinete también generó sospechas: según la investigación periodística, el 17 de febrero Adorni solicitó realizar el trámite migratorio en un hangar privado de San Fernando, presuntamente para evitar ser visto y eludir el control habitual en los aeropuertos comerciales.

Publicidad

Defensa endeble y contradicciones

Ante las primeras versiones que comenzaron a circular, el propio Adorni salió a defenderse en declaraciones a A24, donde aseguró que había pagado todo el viaje "de su bolsillo". La aclaración buscaba despegarse de las críticas que ya había recibido por haber subido a su esposa al avión presidencial durante el viaje que realizó junto al presidente Javier Milei a Nueva York.

Sin embargo, el intento de autodefensa choca contra un problema concreto: Adorni percibe un salario mensual de aproximadamente 3,5 millones de pesos como jefe de Gabinete, una cifra que, en el mercado cambiario oficial, representa poco más de 2.600 dólares mensuales al tipo de cambio actual.

Publicidad

Esto implica que el funcionario desembolsó el equivalente a casi cuatro meses de su sueldo en un solo vuelo privado, un gasto suntuario que resulta difícil de justificar con sus ingresos declarados. A esta erogación se suma otro desembolso confesado por el propio Adorni: más de 5 mil dólares en un pasaje que pagó a su esposa para el viaje oficial a Estados Unidos.

Interrogantes sin responder

El caso suma nuevos interrogantes sobre los gastos personales del funcionario, sus vínculos con periodistas de medios estatales y la falta de controles sobre los viajes privados de altos cargos del Poder Ejecutivo. Hasta el momento, Adorni no presentó documentación que acredite el origen de los fondos utilizados para cubrir los 10 mil dólares del vuelo a Punta del Este, ni explicó las razones por las cuales eligió ingresar al país por un hangar privado para evitar los controles migratorios habituales.

La oposición ya anticipó que pedirá explicaciones formales en el Congreso, mientras que organismos de control evaluarán si corresponde abrir una investigación patrimonial sobre el jefe de Gabinete.