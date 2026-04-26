Dos hombres fueron demorados en el departamento Rivadavia luego de que personal de la División Comando Radioeléctrico Oeste los interceptara mientras trasladaban un caloventor y no pudieran justificar su origen. El hecho ocurrió en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Calívar, durante una recorrida de prevención.

Según fuentes policiales, los efectivos observaron a los sujetos caminando por la orilla de la calzada, uno de ellos cargando un caloventor de vidrio color negro, lo que motivó la intervención para identificarlos.

Al ser entrevistados, uno de los individuos dejó el artefacto en el suelo e intentó darse a la fuga, aunque ambos fueron rápidamente reducidos por el personal policial.

Los hombres, identificados como Valera y Agüero, no lograron acreditar la propiedad ni procedencia del electrodoméstico, por lo que se dispuso su traslado junto con el elemento secuestrado a la Comisaría 13ª.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar el origen del caloventor y si está vinculado a algún hecho delictivo en la zona.