En el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV, visitamos al odontólogo Fabio Galdeano para hablar de un tema que muchas veces pasa desapercibido: la importancia de la salud bucal desde el embarazo y durante los primeros meses de vida del bebé.

Lejos de ser un aspecto secundario, el cuidado de la boca en la madre puede tener efectos directos en el desarrollo del niño. “Es importante porque nosotros tenemos que hacer el abordaje de la salud tanto integral de la persona en su totalidad como así también desde el ámbito odontológico desde los primeros estadios”, explicó el profesional.

La boca también influye en el embarazo

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue el vínculo entre las enfermedades de las encías y posibles complicaciones en el embarazo. Según detalló Galdeano, la enfermedad periodontal puede liberar sustancias al torrente sanguíneo que afectan al bebé.

“Se sabe ya por estudios que una salud de encías que no es la correcta… tiene afección directa sobre los niños”, afirmó. Y agregó: “Este componente químico… puede hacer que este bebé nazca antes de tiempo o que nazca con bajo peso”.

En este contexto, la prevención se vuelve fundamental. Los cambios hormonales propios del embarazo favorecen la inflamación de encías y el crecimiento de bacterias. Por eso, insistió en la consulta odontológica temprana y periódica.

“Los cambios de progesterona y estrógenos… predisponen a nuevas enfermedades en boca o a exacerbarlas”, explicó el especialista.

Higiene, controles y mitos frecuentes

En cuanto a los cuidados diarios, el mensaje fue claro: la higiene bucal no se negocia. “No hay nada que reemplace el cepillado dental después de cada comida”, sostuvo Galdeano. Incluso en situaciones comunes del embarazo, como los antojos nocturnos, recomienda mantener la rutina de limpieza.

Otro de los mitos que el odontólogo desmintió es la idea de evitar consultas durante el embarazo. “Es seguro y de hecho debería ser algo que deben controlarse todas las mamás”, afirmó. Y fue más allá: “Podemos hacer cualquier tipo de prestación… no hay ninguna limitación”.

Eso sí, aclaró que el seguimiento debe ser interdisciplinario y contemplar posibles condiciones como hipertensión o preeclampsia, además del cuidado con ciertas medicaciones.

Desde el nacimiento: hábitos que hacen la diferencia

La salud bucal no comienza con la aparición de los dientes. Según explicó Galdeano, el cuidado debe iniciarse desde el nacimiento. “El contacto con el odontólogo debería ser apenas nace”, indicó.

La higiene de las encías, incluso sin dientes, es una práctica clave. “La higiene comienza desde el primer momento… limpiar las encías permite que el bebé se acostumbre”, señaló.

Además, remarcó que este hábito no solo previene molestias, sino que facilita la erupción dentaria y mejora la experiencia del niño en esa etapa.

En relación al uso de chupete y mamadera, el especialista aportó una mirada equilibrada. Durante el primer año y medio pueden ser beneficiosos para el desarrollo óseo, pero su uso prolongado puede generar problemas en la mordida.

“Posterior al año y medio… comienzan a generar cambios en la forma de mordida”, advirtió.

El rol de la familia y la prevención

Finalmente, Galdeano destacó el papel del entorno familiar en la construcción de hábitos saludables. “Es muy importante que el equipo familiar funcione como equipo de salud en conjunto con los profesionales”, expresó.

La imitación en la infancia también juega un rol clave. Si los adultos naturalizan el cuidado bucal y evitan transmitir miedos, los niños crecerán con una relación más saludable con el odontólogo.

“Si sus papás tienen una buena higiene… los niños tampoco lo van a ver como algo negativo”, concluyó.