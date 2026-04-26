El arquero argentino Esteban Andrada protagonizó un escándalo en España al ser expulsado luego de golpear a un rival con una trompada, en un episodio que desató un fuerte enfrentamiento entre jugadores.

El hecho ocurrió sobre el final del partido que disputaba con el Real Zaragoza, cuando Andrada reaccionó de manera violenta en medio de una discusión dentro del área. Tras la agresión, el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa.

La expulsión del ex Boca no calmó la situación, sino que agravó el conflicto: varios futbolistas de ambos equipos se involucraron en empujones y protestas, lo que generó un clima de tensión y descontrol en el cierre del encuentro.

El accionar del arquero generó fuerte repercusión, tanto por la violencia del golpe como por tratarse de un jugador con pasado en el fútbol argentino y experiencia internacional. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ahora, además de la expulsión, Andrada podría enfrentar una sanción disciplinaria más severa por la agresión, en un episodio que vuelve a poner en foco los límites de la conducta dentro del campo de juego.