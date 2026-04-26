Este fin de semana, estudiantes del Curso Básico del grupo de montaña de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento participaron de una jornada formativa que combinó exigencia física y aprendizaje en terreno. La actividad tuvo como escenario el Cerro Tres Marías y luego en las inmediaciones del del Parque Faunístico.

Como primera instancia, los alumnos realizaron el ascenso al cerro y, tras el descenso, recibieron una clase teórico-práctica de supervivencia en las inmediaciones del Parque Faunístico. La capacitación fue dictada por estudiantes del Curso Avanzado, en una dinámica que promueve el aprendizaje colaborativo y el fortalecimiento de habilidades en contexto real.

Una tradición educativa con casi 40 años

El grupo de montañismo funciona en la institución desde 1990 y, según explicó a DIARIO HUARPE el instructor responsable Martín Mut Paton, nació por iniciativa del entonces vicedirector Aldo W. Araya junto a un pequeño grupo de alumnos. Con el paso del tiempo, la propuesta se consolidó y se expandió a otros establecimientos preuniversitarios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan.

Actualmente, el montañismo se dicta como un taller extracurricular, voluntario, con programa anual, asistencia obligatoria y evaluación. Esto convierte a la escuela Industrial en la única secundaria del país que cuenta con una materia de estas características, orientada a descubrir y comprender la montaña desde una perspectiva integral.

Formación técnica y valores en terreno

La propuesta no solo apunta al desarrollo físico, sino también a la formación técnica y humana. Los alumnos incorporan conocimientos de geografía, cartografía, historia, primeros auxilios y supervivencia, además de técnicas específicas para desplazarse en terrenos de montaña.

A esto se suman valores fundamentales como el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo, el respeto por el ambiente y la vida saludable. Estas competencias resultan especialmente valiosas para orientaciones como Vial, Minas y Construcciones, donde el conocimiento del territorio es clave.

Durante la jornada, también se desarrollaron ejercicios de señalización Tierra-Aire, con participación de un avión piloteado por un exalumno, lo que permitió a los estudiantes practicar reconocimiento de señales. Además, se contó con la disertación del suboficial mayor (RE) Marcelo Gelvez, quien participó en el diseño de la pista de instrucción utilizada por el grupo desde 1997.

Una escuela que hace camino

Con más de 100 cumbres alcanzadas a lo largo de su historia y cerca de un centenar de alumnos participando en la actualidad, el grupo de montaña continúa creciendo. La actividad se sostiene con el esfuerzo de estudiantes, familias e instructores, sin un presupuesto específico asignado.

En las próximas semanas, los alumnos avanzarán con capacitación en primeros auxilios y RCP, y continuarán con nuevas salidas, entre ellas el ascenso al cerro Parkinson, donde completarán la instrucción de supervivencia con prácticas nocturnas.

La experiencia reafirma el perfil de una institución que no solo enseña contenidos, sino que forma en valores y prepara a sus estudiantes para enfrentar desafíos reales. Una escuela que, literalmente, hace camino en la montaña.