Un hombre de 27 años fue detenido en la zona de La Bebida luego de ser sorprendido por la Policía mientras transportaba una luminaria del alumbrado público envuelta en una bolsa. El procedimiento se realizó en la intersección de calles Atencio y Morón, durante tareas de prevención.

Efectivos de la División Comando Radioeléctrico Oeste observaron al sujeto caminando por la banquina con un bulto de grandes dimensiones, lo que despertó sospechas y motivó su identificación.

El individuo fue identificado como Daniel Eduardo Ciares, quien al ser entrevistado se ofuscó e intentó agredir al personal policial, aunque fue rápidamente reducido por los uniformados.

Al revisar el contenido de la bolsa, los agentes constataron que se trataba de una lámpara LED de color gris, perteneciente al sistema de alumbrado público. El hombre no pudo justificar la procedencia del elemento.

Tras el procedimiento, Ciares fue trasladado a la Comisaría 34ª, donde intervino el ayudante fiscal Mauro Carrizo, quien lo vinculó al Legajo N° 13/26 bajo la carátula de encubrimiento.

La causa quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que ahora investiga el origen de la luminaria secuestrada y su posible relación con otros hechos similares en la zona.