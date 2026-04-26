La primera semana de UPD Unidos por el Desafío de Grupo Huarpe dejó algo claro desde el minuto uno: esto no es solo un juego, es una experiencia integral que combina competencia, aprendizaje y vínculo grupal. El ciclo, emitido por Huarpe TV (19.2 TDA), YouTube y Kick, pone en escena a estudiantes de 5° año de toda la provincia con un objetivo atractivo —ganar su viaje de egresados a Bariloche junto a Travel Rock.

En clave de balance, la conductora Mari Leiva fue directa: “súper positivo”. El insight es claro: lo más potente no pasa solo por el resultado, sino por “la emoción de los chicos” y ese momento en el que los nervios iniciales se transforman en disfrute real. Su coequiper, Lito García, alineó diagnóstico con una lectura interesante: la motivación atraviesa también a los docentes, que viven cada instancia con intensidad casi competitiva.

El arranque dejó un concepto fuerte: aprendizaje. No solo para los participantes, sino también para la producción y conducción. En el estudio se vio una dinámica cambiante: cursos que arrancan en modo cautela y luego liberan habilidades inesperadas —desde lo actoral hasta lo artístico—. Lito, incluso, subrayó la soltura progresiva: “ellos son la parte más importante de UPD”, y se nota cuando el juego avanza.

A nivel estrategia, ya hay perfiles definidos. Equipos que debaten cada respuesta como si fuera una final y otros que priorizan la intuición. En ese mix, aparece un factor crítico de éxito: la calma. “No dejarse llevar por la intuición, sino por el razonamiento”, marcó Lito.

El clima en el estudio tiene tensión con la ruleta, desempates y también un backstage que no se ve en pantalla pero eleva la experiencia: profesores aconsejando, grupos alineando tácticas, una vibra de “vestuario de partido” que construye pertenencia. Sin embargo, lejos de la rivalidad tóxica, lo que predomina es el compañerismo. Los equipos se felicitan, comparten y entienden que esto es más que ganar.

Si bien el viaje a Bariloche funciona un gran inspirador, desde la conducción destacaron que lo central es “todo un acompañamiento del curso” y “la experiencia que van a vivir con el programa”.

De cara a lo que viene, UPD Unidos por el desafío tendrá más competencia, más nivel y más juego colectivo. La invitación también escala: el formato permite que el público juegue desde casa, ampliando el engagement familiar.

En esta primera semana participaron escuelas de Rawson, Capital, 25 de Mayo y Albardón, en duelos parejos y cargados de emoción. Dijeron presente: Escuela Secundaria José Manuel Estrada (5°1°, 5°2° y 5°3°), Escuela Secundaria Presidente Hipólito Yrigoyen (5°1°), Colegio Don Bosco (5°C), Colegio Nuestra Señora de la Consolación (5°B), Escuela Secundaria Juan Mantovani (5°1°) y Colegio Nuestra Señora de Luján (5°C).

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes.