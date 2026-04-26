La Iglesia volvió a lanzar una fuerte advertencia sobre la situación social en los barrios populares y apuntó contra el Gobierno por la falta de presencia estatal. Durante una misa en La Matanza, el obispo de San Justo, Eduardo García, aseguró que el avance del narcotráfico está directamente vinculado a esa ausencia.

“Este lugar sufre la encrucijada del dolor de la ausencia del Estado y el avance del narcotráfico”, expresó el religioso, quien viene alertando desde hace tiempo sobre el crecimiento de la pobreza y la violencia en esos sectores.

En ese contexto, lanzó una de las frases más contundentes del mensaje: “No queremos que nuestros pibes crezcan en la narcoesperanza”, en referencia a una realidad donde muchos jóvenes ven en el narcotráfico una salida ante la falta de oportunidades.

La misa también fue encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, quien reforzó el mensaje con un llamado a la unidad y a enfrentar la pobreza y la exclusión social de manera conjunta.

El encuentro reunió a distintos obispos y sacerdotes que trabajan en villas y barrios populares del conurbano bonaerense, bajo la consigna de que “los barrios que no se integran, se entregan al narcotráfico”, en una señal de preocupación creciente dentro de la Iglesia.

El mensaje se inscribe en un contexto de tensión social y económica, donde distintos sectores (incluida la Iglesia) advierten sobre el impacto de la pobreza y la exclusión en el avance de economías ilegales, y reclaman mayor intervención del Estado en los territorios más vulnerables.