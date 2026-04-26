El oficialismo nacional decidió poner en pausa uno de los debates centrales de su agenda política: la reforma electoral. La Libertad Avanza optó por postergar el tratamiento en el Senado del proyecto que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), ante la falta de consensos con bloques opositores clave.

La estrategia del oficialismo apunta a evitar un traspié legislativo. Por eso, el inicio del debate en la comisión de Asuntos Constitucionales —ámbito natural para este tipo de iniciativas— quedará supeditado a la construcción de acuerdos mínimos con sectores dialoguistas, especialmente con la Unión Cívica Radical, que cuenta con votos decisivos en la Cámara alta.

En el radicalismo, si bien no hay respaldo a la eliminación de las PASO, sí existe apertura a introducir modificaciones. Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de que las primarias sean optativas en aquellos espacios donde no haya competencia interna. También plantean sostener el financiamiento estatal y rechazan una eventual ampliación de los aportes privados.

La falta de entendimiento en este punto es clave para explicar la decisión del oficialismo de dilatar el debate. “Acá mandan los números”, reconocen en el entorno parlamentario libertario, donde admiten que los acuerdos que no se lograron antes del envío del proyecto deberán construirse ahora en el Senado.

En ese contexto, la discusión por la reforma política quedará relegada, al menos, hasta junio. Durante mayo, la prioridad del oficialismo estará puesta en avanzar con otros proyectos que considera más viables en términos de consenso, como iniciativas vinculadas a deuda externa, salud mental, propiedad privada y la aprobación de pliegos.

PASO en debate

El futuro de las elecciones primarias sigue siendo uno de los puntos más sensibles del paquete de reforma. Si bien el oficialismo impulsa su eliminación, la resistencia de sectores opositores obliga a recalcular la estrategia.

Las PASO, que en su momento generaron rechazo en parte de la oposición, terminaron consolidándose como una herramienta clave para ordenar internas y definir candidaturas, especialmente en procesos electorales recientes. Ese antecedente explica, en parte, la reticencia de algunos bloques a avanzar en su eliminación total.

Prioridades legislativas

Mientras tanto, el Senado se encamina a tratar otros temas en la agenda inmediata. Entre ellos, se destaca el proyecto que autoriza el pago de una deuda millonaria a acreedores externos que no ingresaron en acuerdos anteriores, así como iniciativas que ya cuentan con mayor grado de consenso político.

En paralelo, también quedarán para más adelante otros debates complejos, como la reforma de la ley de Discapacidad, que ya generó fuertes cuestionamientos en distintos sectores.

Así, el oficialismo busca ordenar prioridades y evitar desgastes innecesarios en el Congreso. La reforma electoral sigue en carpeta, pero su tratamiento dependerá, en gran medida, de la capacidad del Gobierno para construir acuerdos en un escenario legislativo fragmentado.