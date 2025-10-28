Un hombre con antecedentes delictivos fue detenido este jueves por la noche en el departamento Caucete, luego de ser sorprendido en plena tentativa de robo. El hecho ocurrió cerca de las 21:20, cuando personal policial de la Brigada de Investigaciones de Comisaría 9ª realizaba recorridas de prevención por calle Ignacio de la Roza, a la altura de la intersección con Monseñor Rodríguez y Olmos.

Los efectivos observaron a un sujeto conocido en el ambiente delictual, quien luego fue identificado como Carlos Suárez, este sujeto salió de un automóvil Fiat Palio que se encontraba estacionado en la zona. Ante la actitud sospechosa, los funcionarios procedieron a identificarlo y durante el palpado de urgencia le secuestraron una llave fija.

Al revisar el vehículo, los investigadores constataron que Suárez había forzado la cerradura y sustraído una rueda de auxilio, que había dejado apoyada al costado del rodado. Inmediatamente, se dio aviso a las autoridades judiciales.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal doctor Juan Mattar, quien, por disposición de la fiscal de turno, la doctora Virginia Branca, ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de hurto simple en grado de tentativa.

Fuentes policiales indicaron que en el último mes se registraron múltiples denuncias en la jurisdicción de Comisaría 9ª por robos bajo un mismo modus operandi: el forzamiento de vehículos estacionados para sustraer ruedas de auxilio y equipos de música. Suárez quedó detenido a disposición de la Justicia mientras se determina su participación en otros hechos similares.