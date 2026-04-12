Sony publicó un conjunto de rebajas para las plataformas de entretenimiento digital con obras que alcanzan valoraciones de excelencia en portales especializados. Los usuarios pueden conseguir siete títulos destacados por menos de ocho dólares hasta el jueves veintitrés de abril. En el mercado local estos valores representan una cifra accesible considerando la cotización del dólar tarjeta de mil ochocientos pesos argentinos.

En el segmento de acción se ofrece Monster Hunter World por siete con noventa y nueve dólares y Rise of the Tomb Raider por cuatro con cuarenta y nueve dólares. La propuesta de estrategia Kingdom Two Crowns tiene un costo de cuatro con setenta y cuatro dólares mientras que el documental interactivo The Making of Karateka se vende a seis con noventa y nueve dólares. Por su parte el juego de disparos Enter the Gungeon cuesta tres con setenta y cuatro dólares aunque su valor baja a dos con noventa y nueve para miembros del servicio de suscripción.

Finalmente las aventuras Risk of Rain 2 y Tinykin se encuentran disponibles a seis con veinticuatro dólares cada una. Los jugadores cuentan con poco tiempo para "gatillar" estas promociones antes de que se modifiquen los precios de la tienda virtual.