Paula Chaves le dijo a Zaira Nara que no es más la madrina de su hija

La relación entre Paula Chaves y Zaira Nara parece haber llegado a un punto de no retorno tras años de distanciamiento. Aunque los motivos exactos del alejamiento nunca fueron detallados por las protagonistas, las especulaciones sobre traiciones, enojos y el nombre de Facundo Pieres rodearon el conflicto.

La mujer de Pedro Alfonso se mostró cansada del tema y le solicitó a quien fuera su allegada que no fomente la polémica. En una reciente declaración, la modelo fue tajante sobre la situación de su hija menor, Filipa, indicando que Zaira "era su ahijada", remarcando el vínculo en tiempo pasado.

Ante las consultas de la notera de Infama sobre la irreversibilidad del título de madrina, ella fue contundente al expresar que "no tenemos vínculo hace años, ya está", comparando el hecho con situaciones cotidianas donde "pasa en la vida, incluso amigas mías de grande que dicen que no vieron más a sus padrinos".

A pesar de que legalmente el padrinazgo no se puede quitar, a nivel personal la familia decidió que la conductora de Olga ya no forme parte de su entorno. Esta determinación se hizo evidente cuando ambas coincidieron en un evento y optaron por ignorarse por completo, demostrando que no se pueden ni ver.

Al ser consultada sobre si existe una nueva persona ocupando ese rol para la niña, Chaves prefirió el hermetismo y manifestó que "lo dejamos en lo privado" mientras se mostraba visiblemente nerviosa.

Paula insistió en su postura repitiendo que "no tenemos vínculo hace años", intentando cerrar un capítulo mediático que la tiene agotada. La noticia confirma lo que Ángel de Brito había anticipado sobre la drástica decisión de borrar totalmente a Nara del vínculo familiar.