Mirtha Legrand contó por qué "odia" a Andrea del Boca y no la puede ver

Mirtha Legrand aprovechó la presencia de Baby Etchecopar en su programa para rememorar la tensa relación que mantiene con Andrea del Boca a raíz de su participación en el reality Gran Hermano. El invitado opinó sobre la exposición de la actriz y señaló que "las figuras tienen que tener vida privada. Pierde todo el glamour".

Ante esto, la conductora recordó que su vínculo se quebró hace más de dos décadas cuando le preguntó al aire sobre un posible embarazo que había sido mencionado en la radio. A pesar de que la artista lo negó en su momento, el episodio generó un distanciamiento irreversible y ella nunca regresó a la mesa.

La anfitriona reveló que "nunca más me saludó" y que el enojo persiste a través de los años. Mirtha relató un desplante ocurrido tiempo después durante un funeral donde "la encontré el velorio de la hija de Yankelevich, yo la saludé y ella me lo negó". Esta falta de cortesía afectó a la diva, quien admitió que "me lo tomé muy mal".

Finalmente, la conductora reflexionó sobre su rol y los riesgos de las preguntas incómodas indicando que "cuando hacés este tipo de programas, muchas veces decís algo que la gente lo toma a mal. No se puede evitar". Aunque años después se confirmó la noticia de la maternidad, el vínculo entre ambas figuras de la televisión quedó totalmente fracturado.