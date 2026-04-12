Un joven está grave tras ser apuñalado en el cuello por su hermano

Un episodio de extrema violencia intrafamiliar sacudió al departamento Rawson durante la noche del sábado, cuando un hombre atacó con un arma blanca a su propio hermano en una vivienda de Villa San Damián. La víctima, de 31 años, sufrió una grave herida en el cuello y permanece internado en estado crítico, mientras que el agresor huyó del lugar y es intensamente buscado por la Policía.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre Boulevard 54 Oeste, donde ambos convivían. La agresión fue directa y provocó una lesión de alta complejidad en una zona vital, lo que generó una situación de riesgo extremo para la víctima. Las circunstancias que derivaron en el ataque aún son materia de investigación.

De acuerdo con los primeros datos, la agresión se produjo en medio de una discusión entre los hermanos, cuyo origen todavía no fue determinado. La víctima, identificada como Brian Leonel Orostizaga, logró aportar datos sobre lo sucedido antes de ser asistido por personal de emergencias.

Tras el hecho, una ambulancia acudió rápidamente al lugar y trasladó al hombre al Hospital Rawson. Ingresó consciente, aunque con lesiones de extrema gravedad que requerían intervención inmediata.

Cuadro clínico crítico y un prófugo

Con el correr de las horas, el estado de salud del paciente se agravó considerablemente. Los profesionales médicos del Hospital Rawson confirmaron que presenta neumotórax, mediastinitis y una severa lesión en la tráquea, lo que configura un cuadro de alta complejidad.

Actualmente, la víctima permanece internada en terapia intensiva, bajo estricta vigilancia médica, mientras se evalúa su evolución de forma constante.

Luego de perpetrar el ataque, el presunto agresor, identificado como Kevin Orostizaga, de 29 años, abandonó el lugar en un vehículo particular y no ha sido localizado hasta el momento. Las autoridades activaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Según las primeras informaciones, el sospechoso también presentaría una herida cortante en una de sus manos, presumiblemente originada durante el mismo episodio.

Investigación en curso

Las fuerzas de seguridad llevan adelante distintas medidas para reconstruir la secuencia de lo ocurrido y determinar el contexto que derivó en la agresión. Se realizan peritajes y recolección de testimonios con el objetivo de esclarecer el hecho.

El caso generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona, quienes manifestaron preocupación por el nivel de violencia registrado. Mientras tanto, la víctima continúa en estado crítico, en un nuevo episodio que vuelve a poner en foco la problemática de la violencia familiar en la provincia.